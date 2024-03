Como eram as apostas antes da internet?

Primeiros tempos

As apostas já existiam antes da cultura e da modernidade se espalharem. Era muito diferente de hoje, onde vemos cartazes por toda parte nos convidando a “Aposte em futebol online” ou “Quem você acha que vai ganhar a luta de domingo? Aposte agora”. É óbvio que as apostas hoje em dia são por questões monetárias, em termos simples, você pode perder ou ganhar dinheiro, seja virtual ou físico. No entanto, há alguns milhares de anos, era possível apostar animais e até mesmo pessoas. Não havia um sistema formal para regular as apostas, mas muitas vezes ficava a critério do comerciante.

Primeiros Jogos Olímpicos

Foi na Grécia antiga que as casas de apostas foram criadas para facilitar as transações financeiras e agilizar o tráfego oneroso. Lá também surgiram as primeiras leis para regular as apostas e proteger os apostadores, pois não era incomum que as pessoas apostassem dinheiro, mas quando iam cobrar seus ganhos, o local que haviam frequentado em primeiro lugar não existia mais.

Briga de galos, mas sem rap

O negócio negro das apostas começou. Na Idade Média, a atividade ilegal e clandestina circulava com certa intensidade, também devido à oposição da Igreja às apostas, por serem consideradas jogos de azar, o que poderia levar ao culto à incerteza. As apostas também eram condenadas por serem consideradas um vício, por isso começaram a ser feitas em segredo para evitar represálias. Nessa época, as apostas também começaram fora do esporte, com as clássicas e também repudiadas brigas de galos, onde em uma espécie de ringue, dois galos treinados eram colocados para lutar sem outro motivo além do entretenimento dos espectadores.

Um pouco mais aqui

Na Idade Moderna e no Renascimento, o auge das corridas de cavalos, que continuam até hoje, ganhou destaque, assim como outros esportes. Além disso, foi dado um nome aos estabelecimentos que se especializavam em apostas: o cassino, dando assim um espaço legal para todas essas questões. Da mesma forma, o governo aproveitou o espaço: as primeiras loterias nacionais começaram a funcionar como fonte de renda para os Estados.

No século XX

As apostas se expandiram com o advento do rádio e da televisão. Os apostadores podiam acompanhar em tempo real se sua fortuna aumentava ou diminuía, por isso as casas de apostas se tornaram finalmente grandes empresas e se consolidaram como uma forma de entretenimento popular.

O ressurgimento

Nos últimos anos, a internet e a telefonia móvel permitiram que os usuários apostassem de qualquer lugar, a qualquer hora. Isso expandiu a oferta e a quantidade de plataformas especializadas. O dinheiro virtual se tornou um elemento chave. Quem sabe para onde iremos com o advento da Inteligência Artificial e do Metaverso?

