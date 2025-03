Seminário aborda temas como sustentabilidade e conhecimento ecológico de populações tradicionais da Amazônia

II Seminário do Centro de Estudos sobre Sustentabilidade, Populações Tradicionais e Educação na Amazônia (Cespe) será gratuito, com início às 9h, no bloco do Cespe, em Macapá (AP).

No dia 21 de março de 2025, ocorre o II Seminário do Centro de Estudos sobre Sustentabilidade, Populações Tradicionais e Educação na Amazônia (Cespe), na Universidade Federal do Amapá (Unifap), campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). O evento é gratuito e podem participar docentes, pesquisadores, estudantes e demais interessados.

Além de vários representantes que compõem os programas de pós-graduação da Unifap, o seminário terá também a presença do diretor do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), Ministro Almir Nascimento, que fará uma visita técnica na Universidade.

A Unifap é a idealizadora do Cespe, mas conta com a colaboração de outras instituições parceiras: Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Federal do Amapá (Ifap), Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (Uemasul), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Fundação Nacional dos Povos indígenas (Funai), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Regional de Blumenau (Furb), Le Mans Université (França), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária (Incra).

Segundo a coordenadora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PPGDAS), Profa. Dra. Marília Gabriela Silva Lobato,o evento tem como objetivo “apresentar o Cespe, discutir suas áreas de atuação e promover a integração de pesquisas e projetos desenvolvidos na Unifap, UFT, Furb, Ufopa, Uemasul, Ifap, UFPA, Incra, Funai e Le Mans Université (França) que dialogam com as temáticas de sustentabilidade, populações tradicionais, conhecimento ecológico local, bioeconomia, bem viver e decolonialidade”.

Sobre o Cespe

O Centro de Estudos sobre Sustentabilidade, Povos Tradicionais e Educação na Amazônia (Cespe) pretende fortalecer comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e agricultores familiares, ao valorizar seus conhecimentos e suas práticas culturais, promovendo a inclusão e a preservação de identidades culturais.

Um dentre os vários objetivos do centro é fomentar a articulação entre saberes acadêmicos e tradicionais, com ênfase na valorização cultural, na conservação ambiental e no fortalecimento das comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e locais sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável, da decolonialidade, do bem viver e da ecologia dos saberes.

Mais informações em https://www2.unifap.br/ppgdas/.

Serviço

II Seminário do Centro de Estudos sobre Sustentabilidade, Populações Tradicionais e Educação na Amazônia (Cespe)

Dia 21 de março de 2025, no bloco do Cespe, que fica localizado entre os Blocos da Farmácia e UBS da Unifap.

Evento aberto a docentes, estudantes, pesquisadores e demais interessados.

Endereço: Rod. Josmar Chaves Pinto, Km 02, Jardim Marco Zero, Macapá (AP).

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Unifap)

