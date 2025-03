Mulheres falam sobre produção cultural e dramaturgia da Região Norte

Com acesso gratuito, a segunda temporada da série Vozes do PAN fecha nesta sexta-feira (21) e mantém o acesso gratuito por tempo indeterminado

Com foco nas mulheres artistas da Região Norte, o projeto Vozes do PAN fecha a segunda temporada com a participação da atriz e dramaturga Pricilla Conserva; além da produtora Silmara Costa. Os cinco episódios da série ficam disponíveis, de forma gratuita, pela plataforma independente Panplay (www.panplay.com.br), gerida pelo próprio “Potências das Artes no Norte” (PAN).

Na sexta-feira (21), a nova temporada encerra ao disponibilizar o quinto episódio com a artista Silmara Costa que traz a vivência dela no campo da produção cultural dentro da Região Norte, pincelando as especificidades dos artistas nortistas e do modo de produção que opera na região.

O penúltimo episódio trouxe, nesta semana, a atriz e dramaturga Pricilla Conserva. Na série Vozes do PAN, ela revela sua versatilidade como artista do palco e da dramaturgia, compartilhando os percursos de sua pesquisa intitulada como “Teatro Fílmico”, a partir da obra “Filho de Maria”, dramaturgia escrita por ela para o Grupo Garagem.

Na Panplay também já é possível assistir aos outros episódios da segunda temporada, entre eles estão a participação da Ananda Guimarães, artista, produtora e palhaça que fala sobre as vivências e a atuação dela que transborda diante das definições de uma artista com deficiência; a artista e produtora Mariellen Kuma que fala sobre sua trajetória e a cena LGBTQIA+ em Manaus; a amazonense Isabela Catão que fala sobre o trabalho de atriz dentro e fora do Amazonas, em filmes e novelas realizados por produções locais e nacionais.

A segunda temporada do Vozes do PAN foi contemplada pelo Edital Audiovisual – Lei Paulo Gustavo, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

Vozes do PAN: segunda temporada com acessibilidade

O Vozes do PAN conta com recursos de acessibilidade, entre eles tradução em Libras, legendas descritivas (Closed Captions) e audiodescrição. Além do videocast, todo o material de divulgação da série também será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência.

A segunda temporada do Vozes do PAN tem roteiro e direção de Francis Madson e Ítalo Rui; a equipe conta ainda com Hamyle Nobre (produção executiva e direção de fotografia); Ana Oliveira (produção geral); Gleidstone Melo (produção); Efraim Mourão e Luiz Eduardo Cordeiro (assistentes de produção); Camila Soares (assistente de câmera); Naila Gomes (som direto); Wesley Santos (montagem e finalização); Lídia Ferreira (assessoria de imprensa); Rita Flor (social Media e making off); Evandro Repolho (gaffer); Romário Santos (assistente de elétrica); Maria Amélia Marques (catering).

SERVIÇO:

Vozes do PAN – Segunda Temporada

Quanto: acesso gratuito

Onde acessar: Plataforma Panplay (www.panplay.com.br)

Informações: https://www.instagram.com/pan.norte

PAN – Potência das Artes do Norte

O PAN – Potência das Artes do Norte carrega uma dimensão política, ética e estética de rede (virtual e presencial) entre artistas, coletivos, pesquisadores e estudantes das artes dos estados da Região Norte. O PAN nasceu como um festival online, em maio de 2020, obtendo muito destaque devido ao pioneirismo de iniciativa pandêmica agregadora que colocou a potência das produções culturais e artísticas do norte em evidência para todo o país, por meio das possibilidades oferecidas pelo mundo online e digital–

________________________________________________

Lídia Ferreira – Jornalista (MBT / AM 0398)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...