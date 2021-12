Mais de 40 palestras e atividades de tecnologia e inovação acontecem nesta sexta na Feira do Polo Digital

Mais de 40 palestras sobre temas ligados à tecnologia, empreendedorismo, startups, inovação e negócios acontecerão nesta sexta-feira (10/12), das 14h às 22h, na Feira do Polo Digital de Manaus (FPDM) que acontece até sábado, dia 11/12, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Av. Constantino Nery, bairro Flores. O evento está acontecendo de forma híbrida, com ações presenciais e pela internet, e as inscrições são gratuitas por meio do site www.feiradopolodigitaldemanaus.com.br.

Nesta sexta-feira, às 14h, terá o painel “CBN: Plano B – Novas matrizes econômicas” e, às 15h, o painel “Negócios baseados em inteligência artificial”. Logo em seguida, às 16h, o salão nobre receberá dois painéis: o “Inovação e Sustentabilidade”, com a superintendente do Manauara Shopping, Izabel Portela, o professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Eron Bezerra, e o co-fundador da Descarte Correto, Alessandro Dinelli, como moderador. E, às 17h, o painel “A importância de investimentos em empresas locais”, com a participação de proprietários de negócios apresentando cases de sucesso e as histórias das suas empresas.

Às 18h, a programação segue com a palestra “Como empreender com menos de 30 anos e escalar seu negócio”; às 19h, com a palestra “Inovação Aberta no Brasil”; e, às 20h, terá um debate sobre “Trajetória da Empresa de Tecnologia Stefanini, do Brasil para o mundo”.

Mais atividades

A sala Startup recebe, a partir das 14h, os painéis “Investimentos em bioeconomia – resultados e experiências” e “Caminhos práticos para a bioeconomia”, respectivamente. Às 16h, acontece a apresentação de Pitches; e, a partir das 19h, a palestra “Valoração de Tecnologia: Um gargalo ou uma oportunidade?”; o painel “O impulso das startups na recuperação econômica” e, encerrando a programação da sexta-feira, a palestra “Como fazer uma campanha de marketing com recursos limitados em uma startup”.

A sala Empreender tem também uma programação completa com o painel “Negócios escaláveis da nova economia”; as palestras “Descubra como empreender no Marketing Digital usando seu capital intelectual” e “Energia Solar: um modelo de negócio escalável”. Seguindo a programação, acontece o painel “Importância do Open Inovation para o ambiente de inovação – Samsung, Manaus Tech Hub e SIDI” e as palestras “Networking: A importância das conexões ao empreender”, “Uma estratégia para acelerar seu negócio” e “Como atrair mais clientes usando tráfego pago”.

No ambiente de inovação, os temas serão: “Por que investir em Inovação? Da cultura à implementação”; “Transformação Digital e psicologia do consumo em um varejo cada vez mais phygital”; “Gestão da Inovação: Experiência na indústria”; “Programa de Inovação para indústria funciona?”; “Visão Computacional e a Transformação Digital da Indústria”; “Hackathons – Aprendizados e Geração de Negócios” e “Inovação – Por quê, quando, como e aonde?”.

A sala Comunidades também recebe palestras e painéis, a partir das 14h, iniciando com “Definindo sua estratégia de Marketing na prática”; depois o painel “Mulheres em ascensão: Empreendendo em meio à crise”; “Práticas exitosas com a utilização de recursos tecnológicos na rede Municipal”; “Tendências Digitais: As profissões em ascendência para 2022”; “Comunidade Locais: Conhecendo a Manas Game Devs”; “O Papel de liderança de comunidade para o desenvolvimento do estado” e “Impactos Positivos para Comunidades do Terceiro Setor e Povos Tradicionais”.

Nos ambientes tecnológicos, a sala GovTech terá um dia repleto de conversas sobre uso da tecnologia para melhorias em âmbitos de governança, abordando os temas: “As Govtech na Amazônia: Aspectos gerais e desafios”; “As Govtech e garantias de direitos cívicos na Amazônia”; um painel sobre o “Fórum Municipal Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus”; “Govtech: Oportunidade de colaboração com iniciativa privada”; “GovTechs: O lado bom do Governo”; “Evolução da TI no Município de Manaus e “Oportunidades Govtech na modernização do Estado”.

Na sala Tech, as palestras serão: “Antes dos 30: os pilares da autorealização”; “Como se beneficiar da Lei do Bem em projetos de inovação; “Machine Learning, pesquisa científica e aplicação”; “Inteligência Artificial e cases de aplicações nos setores de saúde, varejo, agro e comunicações móveis”; “Além da curva ABC”; “Perspectiva Social do Direito Digital sob os Reflexos da Pandemia da Covid-19”; “Copa dos Rios: Marketing, Tecnologia e Inovação do futebol no meio da Amazônia” e “Tendências da impressão 3D e perspectivas”.

Mais sobre a feira

A Feira do Polo Digital de Manaus é realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese), em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Tem apoio do Governo do Estado do Amazonas, Manauara Shopping, Rede Amazônica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Rami, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e Portal Real Time. É patrocinado pelo Instituto Creathus, Instituto Conecthus, Tvlar, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Infostore, Instituto Calcomp, FPF Tech, Bemol, Samel, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto Tecnológico Educacional da Amazônia (Iteam), Banco da Amazônia e Prefeitura de Manaus.

