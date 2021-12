Mais um lançamento de livro acontece na Biblioteca Elci Lacerda nesta sexta, 10

JOÃO DO NASCIMENTO BARBOSA, amapaense, nascido em 22/04/1951, em, Oiapoque – AP. É professor e escritor, membro da Associação Amapaense de Escritores, do Clube dos Poetas, do Grupo Universo e sócio fundador da Associação Literária do Estado do Amapá-ALIEAP. Curso de Licenciatura em Letras na Faculdade de Macapá/FAMA, pós-graduação em Docência Superior/EMMI e curso de Pós-graduação em Gestão Cultural/DF.



Seu trabalho tem caráter regionalista (literatura da Amazônia) e nacionalista, envolvendo a política crítico-social, com a temática voltada para o amor, a paz, a solidariedade, a natureza e a religião.



LIVROS PUBLICADOS:

1.Aprendendo com Versos (poemas) – 2001 – Editores Valcan – Macapá/AP;

Gritos no Olhar (poemas) – 2007 – JM Editora Gráfica – Macapá/AP; Atalho em Retalho (contos) – 2013 – Editora Scortecci – São Paulo/SP. O Pescador de Sonhos (contos) – 2020, Editora Scortecci – São Paulo/SP.

Participação nas seguintes antologias:

Antologia Amapaense de poesia – POETAS, CONTISTAS E CRONISTAS DO MEIO DO MUNDO, 2009, projeto Sumaúma, Macapá/AP.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado