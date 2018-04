Condições da BR 364 é tema de audiência pública no Senado

Ao participar de audiência pública no Senado, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira, reconheceu que a situação da BR 364, em Rondônia, não é satisfatória.

A audiência foi, justamente, para debater as condições da rodovia, que é uma importante rota de transporte de grãos na região amazônica. É também a única ligação por terra de algumas cidades rondonienses na fronteira com a Bolívia e do estado do Acre com o restante do país e apresenta situação precária.

O senador Valdir Raupp, autor do requerimento de audiência pública, criticou a possibilidade de duplicação da BR 364 somente após dez anos de concessão à iniciativa privada. O senador sugeriu que o Ministério dos Transportes autorize a apresentação de um projeto básico de duplicação para que as obras sejam feitas por meio de emendas parlamentares da bancada de Rondônia.

