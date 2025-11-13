Países firmam Declaração histórica na COP30 — pela primeira vez, combate à desinformação ganha prioridade nas negociações climáticas

COP30, Belém (Brasil), 12 de novembro de 2025 — A Iniciativa Global pela Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas lançou hoje, durante a COP30, a Declaração sobre Integridade da Informação em Mudanças Climáticas, estabelecendo compromissos internacionais conjuntos para enfrentar a desinformação climática e promover informação precisa e baseada em evidências sobre o tema.



A Declaração é apoiada por mais de 200 organizações da sociedade civil e lançada conjuntamente por dez países: Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Espanha, Suécia e Uruguai. Nela, os países signatários se comprometem a promover a integridade das informações relacionadas ao clima nos âmbitos internacional, nacional e local, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos e com os princípios do Acordo de Paris.



“As mudanças climáticas deixaram de ser uma ameaça do futuro — são uma tragédia do presente”, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Belém. “Vivemos uma era em que obscurantistas rejeitam as evidências científicas e atacam as instituições. É hora de impormos mais uma derrota ao negacionismo.”



A Declaração conclama governos, setor privado, sociedade civil, academia e financiadores a tomar medidas concretas para enfrentar os impactos crescentes da desinformação, da negação da ciência e dos ataques deliberados a jornalistas ambientais, defensores, cientistas e pesquisadores — práticas que minam a ação climática e ameaçam a estabilidade social.



“Precisamos combater a desinformação, o assédio on-line e o greenwashing”, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, nos preparativos da COP30. “Por meio da Iniciativa Global, governos e organizações estão colaborando para financiar pesquisa e ações que fortaleçam a integridade da informação sobre o clima. Cientistas e pesquisadores não devem temer dizer a verdade.”



“Sem acesso a informações confiáveis sobre a crise climática, jamais conseguiremos superá-la”, declarou a diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, durante o lançamento da Iniciativa. “Com essa iniciativa, apoiaremos jornalistas e pesquisadores que investigam o tema — muitas vezes sob grande risco — e combateremos a desinformação climática que se espalha nas redes sociais.”



A Declaração enfatiza que mobilizar toda a sociedade requer acesso a informações consistentes, precisas e baseadas em evidências, condição essencial para ampliar a conscientização pública, fortalecer a participação social, garantir a responsabilização e construir confiança nas políticas e ações climáticas urgentes.



Principais compromissos



Os países signatários se comprometem a:

Promover a integridade das informações sobre mudanças climáticas, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos, incluindo os padrões de liberdade de expressão;



Apoiar a sustentabilidade de um ecossistema midiático diverso e resiliente, capaz de garantir cobertura precisa e confiável sobre questões climáticas e ambientais;



Incluir compromissos de integridade da informação na agenda de Ação para o Empoderamento Climático (ACE) no âmbito da UNFCCC;



Promover uma ação climática informada e inclusiva, assegurando acesso equitativo a informações compreensíveis, baseadas em evidências e cientificamente sólidas;



Fomentar cooperação e capacitação para enfrentar ameaças à integridade da informação e proteger profissionais e pesquisadores que atuam no tema.



Com os recursos globais ainda insuficientes, a Declaração conclama os governos a financiar pesquisas sobre integridade da informação climática, especialmente nos países em desenvolvimento.



Também exorta o setor privado a adotar práticas empresariais responsáveis, garantindo transparência e compromisso com a integridade da informação e com o fortalecimento do jornalismo confiável.



“A instrumentalização deliberada das questões climáticas para fomentar a polarização é um perigo real e imediato — não apenas retarda ações urgentes, como mina as bases de nossas democracias”, afirma Jennifer Morgan, Senior Fellow da Tufts University.



“Exorto os governos a intensificarem drasticamente seus esforços: é urgente responsabilizar os agentes que espalham desinformação e aplicar de forma decisiva salvaguardas legislativas já existentes, como o Digital Services Act (DSA) , para proteger o nosso espaço informacional”, completa Morgan, citando a lei europeia.



Fundo Global apoia primeiros projetos



Desde seu lançamento, em junho de 2025, o Fundo Global para a Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas recebeu 447 propostas de quase 100 países. Com aporte inicial de US$ 1 milhão do governo brasileiro, o Fundo começou a apoiar sua primeira leva de projetos em vários continentes, sendo quase dois terços provenientes do Sul Global.



A Declaração reconhece o papel central da Iniciativa Global no fortalecimento da cooperação internacional em defesa da integridade da informação climática e convida financiadores a contribuir com o Fundo Global para apoiar projetos locais, nacionais e internacionais nessa área.



——-

Notas para o Editor



Carta de apoio das Organizações, lista de aspas adicionais de porta-vozes internacionais aqui.



Texto completo da Declaração:

www.unesco.org/en/information-integrity-climate-change



CONTATOS DE IMPRENSA

Nações Unidas – David Pedroza: david.pedrozacastro@un.org

UNESCO – Jonathas De Mello: j.de-mello@unesco.org

Brasil – Daniel Bezerra: comunicacao.politicasdigitais@presidencia.gov.br



Mais informações:

UN: www.un.org/climatechange/information-integrity

UNESCO: www.unesco.org/en/information-integrity-climate-change

Curtir isso: Curtir Carregando...