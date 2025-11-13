quinta-feira, novembro 13, 2025
Amapá

Jovem Descolado encerra edição com Balcão de Oportunidades para conectar participantes com mercado de trabalho

Livia Almeida

Empresas de Macapá, Santana e Mazagão poderão recrutar jovens capacitados pelo projeto

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza nesta sexta-feira (14), o ‘Balcão de Oportunidades’. A ação ocorre na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, das 14h às 17h e reúne empresas da capital, Santana e Mazagão interessadas em contratar jovens que passaram pelo Projeto Jovem Descolado, iniciativa que fortalece o acesso ao primeiro emprego e incentiva o protagonismo profissional.

“O Balcão é onde tudo que foi trabalhado ao longo da jornada do projeto se conecta, os jovens que se prepararam durante meses e as empresas que precisam de gente pronta para somar. É mão de obra qualificada chegando no mercado”, destacou o gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson.

Formação

Em 2025, o Projeto Jovem Descolado capacitou 500 jovens em 19 turmas: 11 em Macapá, 6 em Santana e 2 em Mazagão. A trilha formativa teve 120 horas, complementada com atividades extras, como aula prática no Museu Sacaca voltadas para autoconhecimento, comunicação, postura profissional, noção de negócios e preparo real para o mercado. A ideia foi tirar o conteúdo da teoria e colocar na prática para que os participantes pudessem experienciar antes de ingressar no mercado.

Conexão

Nesta edição do Balcão de Oportunidades, o Sebrae faz a intermediação direta entre as mais de 30 empresas com vagas disponíveis e os jovens que estão prontos para o primeiro emprego ou para desenvolver seus próprios negócios. Além da etapa de recrutamento, o encontro favorece trocas sobre expectativas, perfil profissional e cultura das empresas.

Os jovens que buscam empreender, também tem lugar garantido, e poderão escolher ideias de negócio no Painel de Oportunidades, que apresenta oportunidades para empreender a partir de R$ 50,00 reais com apoio da equipe de atendimento do Sebrae e fomento da Agência Amapá através do programa Minha primeira Empresa.

Realização

O Projeto Jovem Descolado é uma iniciativa do Sebrae criada em 2017 e nacionalizada em 2023 para todo o Brasil. Em 2025 conta com a parceria do Governo do Estado do Amapá (GEA), através da Secretaria de Estado da Juventude (Sejuv).

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação: (96)3312-2832

Central de Relacionamento: 0800 570 0800

Agência de Notícias Amapá (ASN): www.ap.agenciasebrae.com.br

Blog: www.sebraeap.blogspot.com.br

Portal Sebrae: www.ap.sebrae.com.br

Youtube: /sebraeamapa

Twitter: @sebraeap

Facebook: @sebraeap

Instagram: @sebraeap

(12/11/2025)

