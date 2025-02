‘Procon Folia’: fiscalização percorre os centros comerciais de Macapá e Santana

Com a proximidade do Carnaval, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), dá início à operação “Procon Folia” nesta terça-feira, 11. Neste primeiro momento, a atividade de fiscalização se concentra nos centros comerciais de Macapá e Santana com visitas a armarinhos e lojas que comercializam itens carnavalescos.

Com a operação, o órgão visa fiscalizar e orientar os fornecedores quanto à conformidade dos estabelecimentos com o Código de Defesa do Consumidor, garantindo os direitos e assegurando a transparência e harmonia nas relações de consumo. O Carnaval, assim como outras datas comemorativas, faz parte do calendário de atividades da instituição.

Local: Sede do Procon Amapá

Data: 11/02/2025 às 9h0

Endereço: Avenida Henrique Galúcio, nº. 1155-b, esquina com a Rua Jovino Dinoá. Centro de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...