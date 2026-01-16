Sebrae entrega 1º Plano Municipal de Turismo para Prefeitura de Santana

Documento estratégico orienta o desenvolvimento do turismo em Santana pelos próximos oito anos, com foco no empreendedorismo e na geração de oportunidades

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), em parceria com a Prefeitura de Santana, realizou a entrega oficial do 1º Plano Municipal de Turismo de Santana (PMT). Este é o primeiro plano de turismo do Estado lançado em 2026. A solenidade aconteceu na última segunda-feira (12), às 10h, no Teatro Silvio Romero e reuniu autoridades, representantes do trade turístico e a comunidade em geral.

Na ocasião, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Amapá (CDE), Josiel Alcolumbre, parabenizou o prefeito de Santana, Bala Rocha, e destacou que, desde o início da gestão, houve a percepção de que o município poderia se desenvolver pela via empreendedora. Segundo ele, investir em empreendedorismo é reconhecer e valorizar homens e mulheres que diariamente garantem seu sustento por meio do próprio trabalho.

“O Sebrae teve a oportunidade de realizar um trabalho técnico baseado na escuta ativa de quem empreende e da sociedade civil de Santana. A partir desse diálogo, foi possível contribuir para a construção de políticas públicas de desenvolvimento por meio do turismo, pensando a Santana dos próximos anos e das próximas décadas”, afirmou o presidente Josiel Alcolumbre.

Para a superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, o lançamento do plano representa o resultado de um esforço coletivo e participativo. Segundo ela, o momento é de celebração, após um trabalho extenso e cuidadoso.

“O Plano Municipal de Turismo de Santana é muito especial porque foi construído de forma participativa. Acreditamos no desenvolvimento do município pela via do empreendedorismo e do turismo, e é visível o quanto Santana avançou nos últimos anos nessa área. Isso nos deixa muito felizes. Agradeço ao prefeito pela confiança no trabalho do Sebrae”, destacou a superintendente.

Em discurso, o prefeito de Santana, Bala Rocha, ressaltou a importância da parceria com o Sebrae para o fortalecimento do turismo no município. De acordo com o gestor, sem a participação da instituição, Santana não teria alcançado o patamar atual, sendo o primeiro município a receber do Sebrae o Plano Municipal de Turismo.

“O Sebrae vai nos ajudar a consolidar todas essas estratégias por meio do turismo. Sozinha, a Prefeitura de Santana teria muita dificuldade para desenvolver um plano como esse, que é um requisito essencial para ingressarmos na Rota Nacional do Turismo. Por isso, buscamos a instituição e recebemos total apoio. Agradeço ao presidente Josiel Alcolumbre e à superintendente Alcilene Cavalcante”, afirmou o prefeito.

O Plano Municipal de Turismo é um documento estratégico que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento do setor em Santana pelos próximos oito anos. O plano prevê ações voltadas à estruturação do calendário turístico e cultural, à valorização dos atrativos naturais e ao fortalecimento do trade turístico local, com foco na geração de emprego, renda e no desenvolvimento sustentável do município.

A cerimônia contou com a participação de dirigentes e equipe técnica do Sebrae no Amapá, entre eles o presidente do Conselho Deliberativo, Josiel Alcolumbre; a superintendente, Alcilene Cavalcante; a diretora técnica, Suelem Amoras; a gestora do Projeto de Turismo do Sebrae, Rejane Reis; a analista da Unidade Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT) Vanusa Collares e assessora técnica Clara Vieira. Também estiveram presentes o prefeito de Santana, Bala Rocha; a secretária de Estado do Turismo, Cíntia Lamarão; a secretária municipal de Turismo de Santana, Diana Castelo; além de representantes de órgãos públicos municipais.

