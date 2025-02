4ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá programa Mutirão “Concilia 4.0” para o final de março

A 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá, que integra o Núcleo de Justiça 4.0 (100% Virtual) e tem com titular a juíza Alaíde Maria de Paula, iniciou os preparativos para o mutirão “Concilia 4.0”, que ocorrerá de 24 a 28 de março. Esta será a primeira de, possivelmente, três edições ao longo de 2025, com foco em processos com trâmite na área de Fazenda Pública do Estado do Amapá.

A conciliação permite uma resolução mais rápida das demandas e o desafogamento da unidade, que pode se focar no julgamento de disputas mais complexas e com menor potencial de solução amigável.

Segundo a juíza Alaíde de Paula, “nosso propósito com o mutirão Concilia 4.0 é proporcionar um ambiente adequado para o diálogo e a negociação entre as partes envolvidas em processos judiciais, nos quais o Estado do Amapá atue, seja como autor ou como réu”.

“Acredito firmemente que esta iniciativa terá um impacto positivo na melhoria do atendimento às demandas judiciais e na promoção da cultura de conciliação em nosso Estado”, registrou a magistrada.

Além do Balcão Virtual da 4ª Vara, por onde os jurisdicionados poderão participar eletronicamente, o jurisdicionado que tiver alguma dificuldade para se conectar ou preferir participar presencialmente, poderá acessar as salas designadas pela unidade no Fórum de Macapá (Avenida FAB, nº 1737, fórum Desembargador Leal de Mira).

O horário de funcionamento do mutirão será o mesmo do expediente regular da unidade, das 7h30 às 14h30. O interessado pode solicitar a inclusão de seu processo na pauta do mutirão a qualquer momento.

Confira abaixo o endereço e contatos da 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá:

Endereço: Avenida FAB, nº 1737 (fórum Desembargador Leal de Mira)

Balcão Virtual/Videoconferência: https://us02web.zoom.us/j/2021803001

Celular/Whatsapp: (96) 98402-1531

E-mail: nucleojustica.civeis@tjap.jus.br

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Aloísio Menescal

Arte: Carol Chaves

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...