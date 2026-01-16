Nível do Rio Acre está acima da cota de alerta em Rio Branco e Brasileia

Serviço Geológico do Brasil iniciou a emissão de boletins de alerta hidrológico após a subida dos níveis em razão das chuvas

Após chuvas na Bacia do Rio Acre, o nível do rio subiu e está acima da cota de alerta nos municípios de Rio Branco (AC) e Brasileia (AC). As cotas observadas nesta quinta-feira (15/01) nas estações foram: 13,57 m e 10,02 m, respectivamente. Há tendência de elevação dos níveis. Os dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB) constam em Boletim de Alerta Hidrológico divulgado às 14h (horário de Brasília) e às 12h (horário local do Acre).



O pesquisador do SGB Artur Matos, coordenador nacional do Sistema de Alerta Hidrológico, explica que a bacia ainda não havia se recuperado das chuvas ocorridas no final de 2025 e os níveis já estavam elevados: “Além disso, temos registrado chuvas sistemáticas na região desde o dia 9 de janeiro. Eventos pontuais mais intensos, como o do dia 12 na capital e o do dia 13 em Brasiléia, foram determinantes para que os rios atingissem novamente a cota de alerta”.



A intensidade das chuvas previstas para os próximos dias pode acelerar a subida dos níveis nas estações de Brasiléia, Xapuri e Rio Branco.



O monitoramento em tempo real pode ser acompanhado pelo Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Acre).

Boletins de alerta hidrológico

O SGB iniciou, na terça-feira (13/01), a emissão de boletins de alerta hidrológico do SAH Acre em razão do grande volume de chuvas na região e da rápida elevação do nível do rio. Esses boletins apresentam previsões dos níveis dos rios para as próximas horas, contemplando as cidades de Rio Branco, Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia. Até o momento, seis boletins foram publicados.

Com o instrumento, o SGB informa sobre os níveis que o rio deve atingir nos municípios e possibilita antecipar cenários nas cidades localizadas nas bacias. Desse modo, auxilia as Defesas Civis e órgãos municipais nas atividades de prevenção e apoio às populações afetadas por inundações.

Clique aqui para acompanhar os boletins disponíveis no portal SACE

Monitoramento

O monitoramento dos rios é feito a partir de estações, que fazem parte da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). O SGB opera cerca de 80% das estações e gera informações que apoiam os sistemas de prevenção de desastres, a gestão dos recursos hídricos e pesquisas. As informações estão disponíveis na plataforma SACE e são atualizadas diariamente.

Foto de capa: Aline Pontes/Rede Amazônica



