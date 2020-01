Corrida pretende arrecadar uma tonelada de leite para instituições de Manaus

Ajudar o próximo e promover a valorização da mulher são os objetivos da sétima edição da Corrida da Mulher Amazônica, que será realizada no dia 8 de março, na Sefaz. A prova pretende arrecadar mais de uma tonelada de leite para instituições filantrópicas de Manaus.

As inscrições para a corrida estão sendo realizadas no site www.ticketagora.com.br. O valor, independente da categoria, é de R$ 55, além da doação de um 1 kg de leite.

Segundo a organizadora da prova, Jeroniza Albuquerque, a solidariedade e o empoderamento feminino são marcas da corrida. “Anualmente, reunimos mais de mil pessoas para falar sobre a importância da mulher nas mais diversas esferas na sociedade, inclusive no esporte, além de contribuir com organizações que prestam trabalho significativo na cidade”, ressalta.

As instituições beneficiadas com a iniciativa são: Instituto da Família, Lar das Marias, Casa Vhida, Abrigo Monte Salem, Abrigo São Vicente de Paula, Associação das Mulheres Soropositivo, Abrigo Coração do Pai, Casa Abrigo Raio de Sol, Casa da Criança, CIPDI – Centro Integrado de Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas Idosas, Centro Social Roger Cunha e Grupo das Mulheres Mastectomizadas – Gamma.

Além do trabalho filantrópico, a Corrida da Mulher Amazônica incentiva a participação de Pessoas com Deficiência e doadores de sangue e órgãos. No local da prova também ocorrerá plantio de mudas e ações de conscientização socioambiental.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...