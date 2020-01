Corrida Cidade de Macapá: inscrições iniciarão nesta terça-feira pela internet

O aniversário de 262 anos da capital, que terá uma vasta programação festiva, cultural e esportiva, será marcado também com a realização da Corrida Cidade de Macapá no dia 2 de fevereiro. As inscrições para a prova de rua, que terá 6,5 quilômetros, são totalmente gratuitas e estão sendo bastante aguardadas por corredores amadores e profissionais, e serão feitas pelo site www.centraldacorrida.com.br.

A Corrida Cidade de Macapá terá como percurso a passagem em frente à Fortaleza de São José de Macapá, o Mercado Central, o Parque do Forte e a orla da Cidade, pontos turísticos da cidade. A largada e chegada, tradicionalmente, ocorrerão na Praça Floriano Peixoto. Este ano, a Federação de Atletismo do Amapá será uma das apoiadoras da prova, que já faz parte do calendário anual de corridas de rua da capital amapaense.

A Prefeitura de Macapá, que organiza a prova por meio da Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel), irá ofertar 600 vagas no total; 100 delas para servidores municipais. Os corredores que pertencem ao quadro do Município terão que fazer a inscrição de modo presencial, com qualquer comprovante de vínculo, nas dependências de Comel, que funciona no Estádio Glicério Marques.

Confira o regulamento no link:

https://www.centraldacorrida.com.br/cidademacapa262anos

Jonhwene Silva

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...