Prefeitura de Macapá autoriza retomada da 9ª etapa das atividades econômicas e sociais

O Decreto, de n° 3.334/2020, que autoriza a retomada da 9ª etapa das atividades econômicas e sociais da capital amapaense durante a pandemia do novo Coronavírus, foi assinado nesta terça-feira, 13, pelo prefeito de Macapá, Clécio Luís. O documento, que traz a liberação das atividades de salas de cinema e boates, e parques infantis, começa a vigorar nesta quarta-feira, 14, tendo validade por 15 dias. O horário de funcionamento dos cinemas, casas noturnas e boates será das 7h à 0h.

De acordo com o decreto, as atividades presenciais de salas de cinema serão retomadas com 50% da capacidade das salas. Haverá também a reabertura de boates, conforme protocolo apresentado, nos mesmos horários e protocolo, no que couber de bares e restaurantes, parque de diversões e similares em logradouros públicos e estabelecimentos públicos e privados, atividades infantis em shoppings e estabelecimento de eventos infantis. Todos os eventos e espaços deverão cumprir os protocolos de segurança com aferição de temperatura, uso de álcool 70% para higienização das mãos e de máscaras.

Para o prefeito de Macapá, Clécio Luís, todas as etapas foram permitidas de forma segura. “Nós estamos na nona etapa, foram etapas bem firmes, porém, seguras. Os segmentos que abrirão nesta etapa deverão funcionar com os protocolos de segurança, o uso de máscara continua obrigatório. Uma equipe monitora diariamente os dados epidemiológicos de Macapá, nós acompanhamos de perto esse monitoramento”, ressaltou.

As casas noturnas, boates, cinemas e parque infantis devem seguir todas as medidas de segurança e saúde. Sendo que os cinemas vão funcionar com 50% das suas capacidades, uma cadeira sim, outra não. Sobre as casas noturnas e boates, os espaços funcionarão no mesmo horário dos bares e restaurantes, até a meia noite. Com total preocupação em preservar vidas, todas as nove fases do processo estão sendo acompanhadas pelo Comitê Permanente de Gestão e Execução do Plano de Retorno, que atua com muito diálogo e transparência. Atende ainda todos os protocolos de saúde e segurança.

Todas as orientações sobre o funcionamento de cada modalidade nesta nova fase de retomada estão no Decreto e podem ser acessadas pelo link: http://macapa.ap.gov.br/coronavirus/atos-normativos/.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...