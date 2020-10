Blue Origin lança foguete e quebra recorde da SpaceX

Foguete New Shepard foi reutilizado sete vezes, uma a mais que um dos Falcon 9 da SpaceX

Rafael Rigues

A Blue Origin, empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, CEO da Amazon, lançou nesta terça-feira (13) um foguete New Shepard a partir de sua base no oeste do Texas e fez história: foi a sétima vez que o foguete foi reutilizado, superando a marca anterior da SpaceX, com seis lançamentos de um de seus Falcon 9.

Vale lembrar que o New Shepard e o Falcon 9 são diferentes: o foguete da Blue Origin foi projetado para voos suborbitais, enquanto o Falcon 9 é muito mais poderoso, capaz de colocar carga em várias posições em órbita da Terra e também de levar carga e tripulação à Estação Espacial Internacional.

O lançamento estava programado para setembro, mas foi adiado diversas vezes devido a problemas técnicos e climáticos.

Um dos equipamentos testados durante a missão foi um sensor de alunissagem que está sendo desenvolvido para a missão Artemis, da Nasa, que pretende levar astronautas novamente à Lua em 2024.

