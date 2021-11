Feira Afro Empreendedora movimenta comércio no Encontro dos Tambores em Macapá

Comércio segue até quinta-feira (25) na União dos Negros do Amapá (Una), de 18h às 23h.

A Prefeitura de Macapá, por meio do Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Improir), realizou nesta sexta-feira (19) a Feira Afro Empreendedora, que segue até quinta-feira (25) na União dos Negros do Amapá (Una), de 18h às 23h. Em suas barracas, os artesãs e artesãos negros comercializam suas criações, aproveitando a movimentação cultural do maior evento afro do estado.

Os visitantes encontram grafismo africanos, brincos, acessórios, artesanato, bonecas de marabaixo, e tudo isso feito com garrafas de vidro, pet e outros produtos em geral que valorizam a cultura afro amapaense.

A Feira Afro Empreendedora busca ainda a redução de impactos econômicos pré e pós pandemia. “O Improir tem buscado fomentar o afro-empreendedorismo, pois reconhecemos a sua importância na dinâmica das relações comerciais de Macapá. No Encontro dos Tambores, a Feira Preta estimula não apenas o consumo de produtos e serviços oferecidos por afro empreendedores, como também a valorização da negritude e o sentimento de pertencimento social da população preta”, afirma Priscila Santos, chefe da Divisão de Empreendedorismo e Fomento do Improir.

“A Feira Afro Empreendedora já é tradicional no Encontro dos Tambores. Ficamos felizes de fomentar o afro empreendedorismo amapaense”, finaliza Maria Carolina Monteiro, diretora-presidente do Improir.

