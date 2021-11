Castramóvel: cirurgias em animais iniciam nesta segunda-feira (22); saiba como ter acesso os benefícios

O animal precisa estar cadastrado no Censo Animal da Prefeitura de Macapá.

Na segunda-feira (22), iniciam as cirurgias de castração de cães e gatos no Castramóvel. Os animais beneficiados foram selecionados por meio do Censo Animal. Para ter acesso aos atendimentos, o tutor deve preencher os requisitos do censo que está disponível no site da Prefeitura Municipal de Macapá.

Após a seleção, a equipe da Prefeitura entrará em contato com o tutor para marcação da consulta e, posteriormente, da data da cirurgia. Esse contato é realizado por telefone. A equipe informa os documentos necessários para apresentação e repassa instruções técnicas de cuidados com o animal

No dia da consulta, o tutor deve ter em mãos os documentos originais e cópias da carteira de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência – contas de água, luz, internet e de telefone celular servem como validação do endereço.

Apenas o tutor responsável e portador do documento de identificação, poderá levar o animal para consulta, cirurgia e retirada dos pontos. Em caso de impossibilidade de comparecimento, poderá solicitar que outra pessoa o represente, no entanto, é necessário apresentar uma procuração reconhecida em cartório e cópia da identidade do procurador.

No caso de parentesco, como filho, mãe, pai ou cônjuge, a procuração pode ser substituída por declaração devidamente preenchida com o grau de parentesco e assinada, além disso, o familiar deve apresentar o documento oficial com foto que comprove o grau.

Castração

No dia da cirurgia, o titular do animal não deverá se ausentar do local de apoio do Castramóvel até a liberação do seu pet pelo veterinário. Esta recomendação visa evitar o abandono do animal após o procedimento cirúrgico.

Restrição

Cadelas e gatas não podem estar no cio e nem amamentado ou com leite nas mamas. Além disso, cães e gatos (macho ou fêmea) não podem estar com pulgas e carrapatos.

Orientações pré-operatórias



Cães e gatos a partir dos 6 meses até os 5 anos passarão por uma avaliação de condição corporal, onde será verificado o peso ideal de acordo com idade e tamanho do animal. Em regra, o peso máximo é de até 28 kg para os machos e 20 kg para as fêmeas.

Exames pré-operatórios são solicitados para melhor diagnóstico e qualidade no procedimento cirúrgico, como hemograma e bioquímica sérica, que serão realizados na estrutura de apoio do Castramóvel. Os atendimentos são exclusivamente para a avaliação de castração. Outras patologias e condições de saúde pré-existentes que impeçam a castração, não serão atendidas pelo projeto.

Todos os pets passam por avaliação clínica e exames laboratoriais antes de iniciar qualquer procedimento cirúrgico.

Responsabilidade do Tutor



É obrigatório que o animal esteja limpo e em condições necessárias para realização do procedimento. Qualquer alteração de saúde ou uso de medicação animal, deve ser informado ao veterinário antes da realização dos procedimentos cirúrgicos.

Cadastro no Censo AnimalO cadastro está disponível no site da Prefeitura. No primeiro acesso, o tutor deve se registrar. As informações solicitadas são nome, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), e-mail e senha. A partir desses dados, será gerado o login de acesso ao sistema que corresponde ao CPF e senha informados. O cadastro permanecerá aberto ininterruptamente.

Ana Cleide TorresSecretaria Municipal de Saúde

