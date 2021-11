Mais de sete mil animais já foram cadastrados no Censo Animal em Macapá

O cadastro busca mapear a população de animais da capital para embasar ações de saúde pública.Em Macapá, 7.162 animais foram cadastrados no Censo Animal até o momento. O objetivo é mapear a população de animais de estimação na capital e embasar as ações futuras de saúde pública, como campanhas de castração e vacinação em massa. Quem deseja cadastrar seu cão ou gato deverá acessar censoanimal.macapa.ap.gov.br/login e seguir as etapas.

No primeiro acesso, o tutor deve se registrar. As informações solicitadas são nome, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), e-mail e senha. A partir desses dados, será gerado o login de acesso ao sistema que corresponde ao CPF e senha informados. O cadastro permanecerá aberto ininterruptamente.

Castração de animaisNeste primeiro momento, os dados obtidos servirão como base, principalmente, para o planejamento das ações do Castramóvel na capital. Nesta sexta-feira (19), foi realizada a cerimônia de homologação das atividades pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. O espaço está habilitado para a realização de triagem, consultas, exames, cirurgias e pós-operatórios nos cães e gatos que serão atendidos pelo espaço.

Os serviços de castração iniciam na segunda-feira (22). Nessa primeira etapa serão atendidos animais domésticos de tutores residentes nos bairros Fazendinha, Chefe Clodoaldo e Vale Verde.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

