Forrozão da Catedral terá vendas de comidas típicas e atrações

A Paróquia São José realiza a festa junina da comunidade paroquial, denominada Forrozão da Catedral. O evento vai acontecer no dia 07 de julho, as 20h, após a Santa Missa Dominical, na Praça da Igreja, localizada na Avenida General Gurjão, no Centro de Macapá.

O Forrozão da Catedral será aberto ao público, e vai contar com a participação de fiéis, devotos de São José e toda comunidade. Na festa irão apresentar diversas atrações, como o grupo de música Amigos da fé, apresentação de quadrilhas, concurso de miss caipira, além de vendas de comidas típicas, rifas com vários prêmios e muito mais.

A ocasião, também será uma forma fraterna das famílias e devotos se confraternizarem, com alegria e diversão. Toda renda arrecadada no Forrozão será revertida para colaborar com a manutenção da instalação elétrica da catedral. A reforma já está sendo executada devido as instalações elétricas estarem desgastada, por ter sido feita há mais de 10 anos.

Pastoral da Comunicação da Paróquia São José – Pascom Catedral

Alexssandro Lima

Via site Catedral de São José