Inscrições abertas para atividades esportivas e de lazer no SESI Amapá

Macapá – Estão abertas as inscrições para a prática de diversas modalidades esportivas no Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá. Em Macapá, as vagas são destinadas a crianças, jovens e adultos. Para natação infantil, de 4 a 15 anos, e adulto, a partir de 15 anos; ballet, a partir de 5 anos; futsal, de 6 a 10 anos; hidroginástica, a partir de 15 anos; treinamento funcional, a partir de 16 anos; e fortalecimento muscular (3ª idade).

Na unidade do SESI em Santana estão abertas matrículas para a escolinha de futebol sete e treinamento funcional. O objetivo é promover qualidade de vida, proporcionando aos participantes um estilo de vida saudável. Por meio das ações esportivas permanentes são estimuladas a vivência e a conscientização para os valores do esporte. Cada modalidade apresenta exercícios diferenciados ministrados por profissionais qualificados.

Para realizar a matrícula, os candidatos devem comparecer ao atendimento do setor de Promoção da Saúde do SESI com cópia dos documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, foto 3X4 e atestado médico que comprove que estão aptos para exercer atividades físicas (para as modalidades natação adulto, hidroginástica e treinamento funcional). No caso de menores de idade é necessário apresentar cópia dos documentos dos responsáveis, além do RG ou da certidão de nascimento da criança.

Em Macapá, o SESI fica localizado na Av. Desidério Antônio Coelho, s/nº, bairro do Trem. Em Santana, na Av. B1, S/N – Vila Amazonas. Mais informações podem ser obtidas pelo fone: 3084-8935 ou 3084-8932.

