Rombo estratosférico: Previdência Social tem déficit de R$ 268 bilhões em 2017

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) arrecadou R$ 182 bilhões a menos do que pagou em benefícios, em 2017.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (22) pela Secretaria Nacional da Previdência, ligada ao Ministério da Fazenda. O valor é 21% maior do que em 2016.

A arrecadação com a Previdência cresceu 4,5% em um ano, mas as despesas cresceram mais, quase 10%. O déficit representa 2,8% do Produto Interno Brasileiro.

Já a Previdência dos servidores da União fechou com déficit de R$ 86 bilhões. Segundo o governo, um aumento de quase 12% em relação ao ano anterior. Quarenta e três por cento desse déficit vem de aposentadoria de militares que não entraram na reforma da Previdência.

A soma do INSS mais os servidores públicos dá um rombo de R$ 268 bilhões na Previdência Social, R$ 41 bilhões a mais do que em 2016.

O governo deve usar esses números para tentar convencer os parlamentares a aprovar a reforma da Previdência, marcada para ser votada na Câmara no dia 19 de fevereiro.

EBC