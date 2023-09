Projetos de alunos da Escola SESI Amapá são credenciados para participar de eventos científicos internacionais

As iniciativas foram apresentadas na Feira de Ciências do Estado e agora serão expostas no Paraguai e México, e, ainda, no estado do Rio Grande do Norte.

Três projetos desenvolvidos por alunos da Escola SESI Amapá ocuparam as primeiras colocações na XI Feira de Ciências e Engenharia do estado (Feceap). Com o resultado eles conquistaram credenciais para representar a instituição em eventos científicos que serão realizados em 2024, no Paraguai e México, e, ainda, no estado do Rio Grande do Norte. Os trabalhos foram elaborados por estudantes do 8º ano, 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.

O B-training ficou em 2º lugar na categoria Ciências da Saúde – Ensino Médio. Trata-se da proposta de um dispositivo eletrônico portátil de baixo custo para o treino cognitivo de pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), desenvolvido pelo aluno Henrique Andion e pelo professor Uisllei Rodrigues. O trabalho foi credenciado para participar da Feira de Exposição Acadêmica no Rio Grande do Norte (FERA/RN 2024).

Já o projeto Miriti Maker conquistou o 2º lugar na categoria Ciências Biológicas – Fundamental II. Elaborado pelos estudantes Maria Eduarda Araujo, Laura Nycolle Paixão e Marco Antônio e pelos professores Echnaton Cruz, Pedro Vieira e Jefferson Nascimento, utiliza a planta miriti para confeccionar casas para pássaros silvestres. O intuito é abrigar as aves que perdem seu habitat natural e que acabam migrando para os centros urbanos. O projeto foi credenciado para participar do Foro Jovens Empreendedores (virtual), que acontecerá no estado mexicano de Sinaloa.

O Lazúli News: desenvolvendo habilidades por meio do jornal escolar é o projeto de Ananda Tomaz, João Vitor Penha e Vitória Silva, e da orientadora Glaucilene Pinho. Sua proposta é desenvolver os processos de escrita, leitura, produção textual e pesquisa, por meio da elaboração do jornal escolar. Pelo segundo ano consecutivo na Feceap, o projeto também já foi apresentado na maior feira da América Latina, a Mostratec.

Este ano, o trabalho conquistou o 3º lugar na categoria Ensino Médio. Além de ter sido credenciado para participar da Feria Científica y Tecnológica de Capiatá (Fecientcap), no Paraguai, os jovens pesquisadores receberam uma premiação em dinheiro.

A diretora da Escola SESI, Marta Moreira, parabenizou os alunos e professores pelo excelente desempenho alcançado na feira. “Desenvolver um bom projeto não é uma tarefa fácil, exige empenho, pesquisa e muita dedicação. Eles enfrentaram o desafio e se saíram muito bem. Feiras como a Feceap contribuem para motivar, incentivar e promover a iniciação científica entre os alunos. A premiação é o resultado de muito esforço, garra e competência de uma equipe que está sempre pensando à frente”, destacou.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...