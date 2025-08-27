54ª Expofeira do Amapá: Governo do Estado garante ônibus gratuito para os nove dias da maior vitrine de negócios da Amazônia

Linhas intermunicipais vão atender a população das 18h às 6h e conectar visitantes das Zonas Oeste e Norte de Macapá ao Parque de Exposições da Fazendinha.

O Governo do Estado vai disponibilizar transporte coletivo gratuito para a população chegar ao Parque de Exposições da Fazendinha, durante os nove dias de programação da 54ª Expofeira do Amapá. Serão 29 ônibus disponíveis por dia para atender o público das 18h às 6h, no período de 30 de agosto a 7 de setembro. Os veículos, que atendem públicos da região metropolitana de Macapá, incluindo as Zonas Oeste e Norte da capital, estarão identificados com adesivos.

O apoio logístico é resultado do alinhamento entre a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) e as empresas Sião Thur, Viação Macapá e Viação Lira de Ouro, responsáveis pelas linhas Macapá/Santana e Mazagão/Macapá, para garantir mobilidade urbana e acesso. O cronograma segue uma orientação e planejamento estratégico do Governo do Estado para garantir um fluxo acessível e funcional para todos os visitantes e possibilitar que os amapaenses possam aproveitar todos os dias da programação.

“Nós estamos com nossa equipe atuando de forma intensa para possibilitar uma infraestrutura em condições adequadas, a exemplo do que temos feitos em outras edições da Expofeira e isso inclui a disponibilização de acesso com ônibus gratuitos para quem vai prestigiar mais uma edição do maior evento de negócios do estado”, reforça o secretário de Estado de Transportes, Marcos Jucá.

Itinerário das linhas

Santana/Macapá/Santana:

Via Fazendinha: Terminal de Santana; Rua Ubaldo Figueira; Avenida Maria Colares; Rua Cláudio Lúcio Monteiro; Rodovia Salvador Diniz; Rodovia Josmar Chaves Pinto; Parque de Exposições; Retorno no sentido inverso.

Via Duca Serra: Terminal de Santana; Rua Ubaldo Figueira; Avenida Das Nações; Rua Pedro Salvador Diniz; Avenida Santana; Rua Everaldo Vasconcelos; Rodovia Duca Serra; Avenida Padre Júlio; Rua Marcelo Cândia; Avenida FAB; Rua Tiradentes; Avenida Antônio Coelho; Rua Leopoldo Machado; Rodovia Josmar Chaves Pinto; Parque de Exposições; Retorno no sentido inverso.

Via KM-9: KM09; BR210; Avenida Tancredo Neves; Rua Mato Grosso; Rua Eliezer Levy; Avenida FAB; Rua Tiradentes; Avenida Antônio Coelho; Rua Leopoldo Machado; Rodovia Josmar Chaves Pinto; Parque de Exposições; Retorno pela Rodovia JP; Rua Jovino Dinoá; Avenida Antônio Coelho; Rua São José; Avenida FAB; Rua General Rondon; Rua Guanabara; Rua Tancredo Neves; BR210; KM09; Rodovia Duca Serra; Terminal de Santana.



Mazagão/Macapá/Mazagão:

Via Duca Serra: Rodovia Mazagão; Rodovia Duca Serra; Avenida Padre Júlio; Rua Marcelo Cândia; Avenida FAB; Rua Tiradentes; Avenida Antônio Coelho; Rua Leopoldo Machado; Rodovia Josmar Chaves Pinto; Parque de Exposições; Retorno pela Rodovia JP; Rua Jovino Dinoá; Avenida Antônio Coelho; Rua São José; Avenida FAB; Rua Marcelo Cândia; Avenida Almirante Barroso; Rodovia Duca Serra; e Rodovia Mazagão.

Veículos irão parar no terminal de ônibus do Parque de Exposições

A maior Expofeira de todos os tempos. Pra movimentar o Amapá!

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá acontece de 30 de agosto a 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento é a maior edição da história, ocupando uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia deve gerar entre 12 mil e 14 mil empregos e superar o índice de 100 mil trabalhos formais no estado, com movimentação de R$ 594 milhões a R$ 625 milhões em negócios, impulsionando setores como agronegócio, energia limpa e empreendedorismo popular.

A programação é diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também são ampliadas. A feira sedia ainda a 1ª ExpoAmazônia, preparando o Amapá para a COP30 e destacando o potencial do estado em desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Cervejaria Império, a programação também recebe shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, foram confirmados artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

