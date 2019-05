Samuzinho Kids: inscrições ocorrem nos dias 27 e 28 de maio

A Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (Semsa) abrirá no dia 27 de maio as inscrições de crianças de 5 a 10 anos de idade para a participação no projeto Samuzinho Kids. O processo tem a finalidade de contribuir para a redução de acidentes e números de trotes feitos por elas. As inscrições deverão ser feitas nos dias 27 e 28 de maio, das 9h às 15h, no Departamento de Urgência e Emergência da Semsa, na Avenida General Osório, nº 365, Laguinho, sala 215.

Serão disponibilizadas 80 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada e terão como principal requisito estar devidamente matriculado no ensino público ou privado e possuir a caderneta de vacinação atualizada. As crianças participantes terão a oportunidade de aprendizagem lúdica em primeiros socorros, de acordo com sua faixa etária, além de desenvolver atividades de preceitos cívicos e morais, e terem o acompanhamento de atendimentos de saúde.

Para fazer a inscrição, o responsável deve preencher a ficha, disponível no local, e entregar cópias dos comprovantes de matrícula escolar e de residência (atualizados); RG ou Certidão de Nascimento da criança; RG do responsável pela criança; cartão de vacinação em dia.

Samuzinho Kids

É uma extensão do projeto Samuzinho e conta com a parceria das secretarias municipais de Saúde (Semsa) e de Educação (Semed), Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas (Vepma) e Faculdade Estácio de Macapá. Tem como intuito trabalhar a sensibilização e importância do Samu com crianças em faixa etária escolar de 5 a 10 anos, objetivando a redução de trotes passados ao telefone 192, além de esclarecer e criar um vínculo positivo entre o serviço e a população, transformando-as em elementos multiplicadores no lar, fomentando a cidadania e favorecendo o desenvolvimento sociocultural da criança.

Jamile Moreira