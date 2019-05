InovaPork fomenta a inovação na suinocultura

Na próxima semana, de 31/05 a 02/06, a sede da Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia/SC, será ponto de encontro para discussão de soluções inovadoras para a suinocultura. É a etapa final do InovaPork, primeiro desafio de ideias para esta cadeia produtiva. Durante os três dias do evento, cerca de 35 participantes, finalistas de dez equipes, terão a oportunidade de conhecer ainda mais o universo da produção e pesquisa por meio de uma imersão a campo e com mentoria de pesquisadores e profissionais de renome nas áreas de agronegócio, tecnologia e negócios. A programação inclui palestras e visitas técnicas. As apresentações de cada equipe acontecem no dia 2, quando serão conhecidas as três propostas vencedoras. A comissão julgadora avaliará quatro critérios nesta fase: impacto econômico, visão de futuro, barreiras de entrada e desenvolvimento e execução da proposta.

As ideias selecionadas são de equipes do Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. O InovaPork, de acordo com a chefe geral da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella, foi proposto para despertar o interesse de universitários, profissionais independentes e startups que queiram participar da pesquisa agropecuária. “O evento também representa um desafio para a pesquisa, que precisa acompanhar o movimento tecnológico que desponta na sociedade”, destacou ela.

A startup ou equipe vencedora estará classificada para a etapa final do Pontes para Inovação (desde que cumpra o regulamento deste evento), uma parceria da Embrapa para conectar agritechs com investidores, visando permitir que estas possam ter acesso a recursos para acelerar seus negócios. Além disso, a equipe vencedora poderá participar dos seminários e do espaço Digital Farming da AveSui EuroTier 2019. A feira acontece de 23 a 25 de julho, em Medianeira-PR.

O InovaPork é realizado pela Embrapa com a correalização da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), Parque Científico e Tecnológico de Chapecó e Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento (Faped). São apoiadores Sebrae, Startagro, Darwin Startups, Rede de Investidores Anjo, ACCS, Korin, Academia Suína, ódoisgo, Copérdia, Carrusca, Fapesc e Sulita.

O evento tem o patrocínio ouro da Seara, MSD Saúde Animal e BRF; patrocínio prata da ABPA, BRDE, Agriness, Biomin, Sindirações e SIPS; e o patrocínio bronze de Agroceres, ABCS, Icasa, APC do Brasil, Boehringer Ingelheim, Cedisa, Sindicarne, Ourofino, Eurotec e Nucleovet. O desafio de ideias ainda conta com a parceria das mídias Feed&Food, O Presente Rural, Suinocultura Industrial e Suino.com.

Saiba mais sobre o InovaPork no site do evento e acompanhe o perfil da Embrapa Suínos e Aves no Facebook (facebook.com/embrapasuinoseaves).