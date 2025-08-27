Mulheres empreendedoras são reconhecidas no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

Empresárias amapaenses foram premiadas em três categorias e irão disputar etapa regional

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realizou nesta segunda (25), a etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 e reuniu empreendedoras amapaenses de diferentes segmentos para celebrar histórias de inovação, superação e impacto social. O reconhecimento ocorreu no Salão de Eventos Macapá, na sede da instituição, às 19h,

A diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, destacou que investir em mulheres empreendedoras é investir em negócios mais competitivos e em uma economia mais diversa e inclusiva. Ela, enfatizou que a premiação representa mais que uma competição, sendo um espaço de reconhecimento e fortalecimento do empreendedorismo feminino local.

“Cada mulher que se inscreveu já é vencedora, porque traz inspiração não só para o próprio negócio, mas também para outras empreendedoras. A premiação valoriza exatamente isso: histórias que motivam, ensinam e mostram a força da mulher no empreendedorismo. Juntas, aprendemos, crescemos e movimentamos a economia do nosso estado”, afirmou a diretora técnica, Suelem Amoras.

Nesta edição estadual, o prêmio recebeu 55 inscrições de empreendedoras que representaram dez municípios amapaenses: Macapá; Santana; Porto Grande; Itaubal; Cutias; Tartarugalzinho; Pedra Branca do Amapari; Serra do Navio; Laranjal do Jari e Oiapoque. A diversidade de perfis e áreas de atuação reforça o potencial inovador das mulheres no setor produtivo do estado.

Prêmio

Criado em 2004, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios já recebeu mais de 100 mil inscrições em todo o Brasil e reconheceu mais de 200 empreendedoras. A iniciativa busca dar visibilidade às trajetórias de mulheres que transformam as realidades, por meio da inovação, da resiliência e da liderança, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país.

No Amapá, a cerimônia também destacou o papel das avaliadoras, profissionais responsáveis por analisar as candidaturas de forma criteriosa e imparcial. Elas, tiveram a missão de selecionar histórias que não apenas demonstram resultados de negócios, mas que também representam impacto social, sustentabilidade e capacidade de inspirar outras mulheres.

Vencedoras

Categoria – Empreendedora Individual:

Ouro – Tainara Luziane Machado Santos proprietária da Tatá Cakes

Prata – Sabrina Sampaio proprietária da Mimus Macapá

Bronze – Tayne Castro dos Santos Machado proprietária da Tayne Batista Beauty

Categoria – Pequenos Negócios:

Ouro – Daniely Lima Felicio proprietária do Instituto Voamente

Prata – Katiúscia Pereira dos Santos proprietária da Katiúscia Hair Club

Bronze – Joicilene de Oliveira dos Santos proprietária da Catavento Comunicação

Categoria – Ciência e Tecnologia:

Ouro – Bruna Nascimento Freitas proprietária da Yara Couro

Prata – Vanda Maria Maciel Nunes proprietária da Amazon Pororoca

Bronze – Grace Rodrigues proprietária da Gecomunica Marketing Digital

Além do reconhecimento, as vencedoras Ouro em todas as categorias, irão representar o Amapá na etapa regional, prevista para ocorrer em setembro, e podem chegar à final nacional em outubro, quando as premiadas concorrem a valores de até R$ 30 mil reais. A ação reforça o compromisso institucional da entidade em apoiar o protagonismo feminino, estimulando o acesso a conhecimento, mercado e inovação.

Serviço:

Sebrae no Amapá

