Gratuidade: SENAI Amapá abre seleção para curso técnico em Administração

O SENAI Amapá lança, nesta sexta-feira (14), um edital para a oferta gratuita do curso técnico de nível médio em Administração. A seleção disponibiliza 50 vagas na modalidade semipresencial, sendo 25 para Macapá e 25 para Santana.

ACESSE AQUI O EDITAL

As inscrições estarão abertas de 15 a 19 de março e podem ser feitas pelo site futuro.digital. O procedimento também pode ser realizado presencialmente nas unidades do SENAI Macapá, localizada na Rua Professor Tostes, nº 1294, bairro Santa Rita, ou no SENAI Santana, na Av. B1, S/N, Vila Amazonas.

Para se inscrever, é necessário ter 16 anos completos e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio ou já ter concluído este nível de estudo. Além disso, o candidato deve apresentar os originais de um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência atualizado, declaração escolar (caso ainda esteja estudando), uma foto 3×4 e a autodeclaração de postulante, disponível no edital. Para quem optar pela inscrição online, é necessário conferir o e-mail informado para garantir a finalização correta do processo.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo será realizado em duas etapas: inscrição no site e prova de seleção. O exame terá questões de nível médio e avaliará conhecimentos básicos dos candidatos. Após a aplicação da prova, que acontecerá no dia 24 de março, o SENAI Amapá divulgará a lista dos candidatos aprovados.

Serviço – Centro de Formação Profissional

Macapá

Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita

Telefone: (96) 3084-8923

Santana

Av. B1, S/N – Vila Amazonas

Telefone: (96) 3084-8984

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...