Programa de Pós-graduação em Educação seleciona alunos especiais

Inscrição para interessados em cursar disciplinas no Mestrado em Educação será realizada no dia 9 de dezembro. Ao todo, são 21 vagas em cinco disciplinas.

O Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEd), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), está ofertando vagas especiais em disciplinas do Mestrado em Educação. Interessados podem solicitar a matrícula no dia 9 de dezembro de 2024, enviando a documentação solicitada para o e-mail ppged@unifap.br.

Os documentos necessários para solicitar vaga na disciplina são:

– Formulário para solicitação de matrícula, disponível aqui;

– Cópia do diploma de graduação;

– Cópia do documento de identidade; e

– Carta de Intenção.

Podem se inscrever pessoas portadoras de diploma de graduação. Não há um limite na quantidade de disciplinas para cada interessado(a). Para efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) deve digitalizar, em um único PDF, a documentação solicitada e colocar o seguinte código de identificação no título do e-mail: Vaga Especial – Nome da Disciplina.

As disciplinas ofertadas são: “Aparelhos privados de hegemonia e educação” (3 vagas); “Criança e cultura na Amazônia” (2 vagas); “Educação, poder e território” (3 vagas); “Estado e política educacional” (3 vagas); e “História e Educação na Amazônia” (10 vagas).

As aulas ocorrerão de janeiro a abril de 2025 e o(a) aluno(a) especial receberá, ao final, documento que comprova a participação na(s) disciplina(s). Mais informações podem ser obtidas na página eletrônica do PPGEd e pelo e-mail ppged@unifap.br.

Serviço

Seleção de alunos especiais para o Programa de Pós-graduação em Educação

Dia 9 de dezembro de 2024, com envio do Formulário de Inscrição e documentação exigida para o e-mail ppged@unifap.br. 21 vagas. Mais informações disponíveis em https://www2.unifap.br/ppged/2024/11/27/oferta-de-vaga-para-alunoa-especial-semestre-letivo-2024-2-janeiro-a-abril-de-2025/.

