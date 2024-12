Feirão Serasa Limpa Nome é prorrogado e conta mais de 1,5 milhão de ofertas disponíveis no Amapá

O maior mutirão nacional de negociação de dívidas fechou novembro com números recordes, superando em 36% o volume de quitações registradas no mesmo período do ano passado. De 28 de outubro a 28 de novembro, 5,7 milhões de acordos foram fechados em todo o país por 3 milhões de consumidores, levando a Serasa e a Febraban a estender os benefícios especiais do mutirão até o dia 20 de dezembro.

Só na última sexta-feira (29/11) 458.045 mil dívidas foram negociadas no Feirão Limpa Nome. O dia se tornou histórico para a economia brasileira, já que bateu todos os recordes de negociação já registrados pela Serasa em apenas 24 horas. No Amapá até a quarta-feira (04) foram realizados 31.420 acordos.

“A impressionante adesão dos consumidores brasileiros às ofertas especiais nos levou a relançar o evento, estendendo os mesmos benefícios por mais três semanas”, explica a gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, Aline Maciel.

A edição também foi recorde em número de empresas parceiras. Diante de um portfólio superior a 1.000 credores, os principais segmentos das dívidas negociadas foram securitizadoras (25%), bancos e financeiras (22,7%) e telecomunicações (21,7%).

Amapá

– No Estado do Amapá, são mais de 1,5 milhão de ofertas projetadas. Entre os principais segmentos estão securitizadoras, telecomunicações, bancos e financeiras.

– São mais de 407 mil ofertas de até R$ 100.

– A capital, Macapá, registra mais de 1,1 milhão de ofertas projetadas.

Como negociar no Feirão Limpa Nome?

● Site: http://www.serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play e App Store

● Telefone gratuito 0800 591 5161 (até 6 de dezembro de 2024)

● Agências dos Correios de todo o Brasil



