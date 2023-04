Melhor atacante do Paulista, Bruno Mezenga é o novo centroavante do Santos

Um novo homem-gol chegou à Vila Belmiro! Bruno Mezenga, vice-campeão e melhor atacante do Campeonato Paulista de 2023 com o Água Santa, chega para reforçar o Santos na atual temporada. Conforme nota oficial, o centroavante assinou um acordo de empréstimo até o dia 31 de dezembro, com opção de compra após o término do vínculo.

Nascido em Niterói, Bruno Ferreira Mombra Rosa tem 34 anos e recebeu o apelido de Mezenga ainda na juventude, quando jogava futsal. Seu técnico na época assistia sempre a novela O Rei do Gado, onde o protagonista interpretado por Antônio Fagundes se chamava Bruno Mezenga.

Por ter vários ‘Brunos’ no grupo, o técnico acabou o apelidando de “Mezenga”. As brincadeiras voltaram em 2023 em função da reprise da novela nas tardes da Rede Globo. Após anotar dois gols no primeiro jogo da final do Estadual, a torcida do Palmeiras passou a confeccionar máscaras com o rosto de Jeremias Berdinazzi, personagem interpretado pelo ator Raul Cortez e grande rival de Bruno Mezenga no folhetim.

Trajetória de Bruno Mezenga

Bruno iniciou a sua caminhada no futebol em 2005 pelo Flamengo, mas boa parte de sua carreira se desenrolou no futebol da Turquia. Ele jogou por Orduspor, Akhisar e Eskisehirspor. Em 2019, o jogador optou por retornar ao Brasil e acertou com o São Caetano, passando também por Vila Nova, CSA e Goiás, até chegar na Ferroviária.

Na equipe de Araraquara, Mezenga ganhou novamente destaque em 2021, sendo artilheiro do Campeonato Paulista com nove gols marcados. Ele se juntou ao grupo do Água Santa no começo desta temporada e foi um dos principais nomes na campanha de vice-campeão Paulista. Ao todo, foram 14 jogos e sete gols marcados, sendo vice-artilheiro, vice-campeão e eleito para a seleção do torneio estadual.

