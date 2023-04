Jogadores que podem se destacar no Campeonato Brasileiro

Estrelas nacionais e internacionais vão a campo na competição.

As disputas do Campeonato Brasileiro se aproximam cada vez mais com expectativa para grandes jogos. A competição dá o seu pontapé inicial no dia 15 de abril e deverá reunir em campo mais uma vez grandes estrelas da elite do futebol nacional. Neste texto, vamos falar sobre alguns dos jogadores que podem se destacar nesta temporada.

Luis Suarez

O Grêmio se reforçou trazendo um craque de peso para o seu elenco, o atacante Luis Suárez. O atleta uruguaio construiu uma carreira de destaque com passagens por grandes clubes, como Barcelona e Atlético de Madrid. Suarez já vem balançando as redes com a equipe do Grêmio e pode ser um diferencial nas disputas do seu primeiro Campeonato Brasileiro.

Gabigol

O atacante Gabigol é uma das principais peças do Flamengo no setor ofensivo. A torcida do Rubro-Negro esta acostumada a ver o atacante de 26 anos marcar gols e deve torcer para que continue assim nesta temporada.

Endrick

O Palmeiras vem conquistando muitos prêmios de destaque nas últimas temporadas com seu elenco recheado de grandes jogadores. Entre eles, está Endrick, o atacante de 16 anos, que vem chamando a atenção de muitos fãs do time alviverde.

Yuri Alberto

Depois das excelentes atuações que entregou desde que chegou ao Corinthians por meio de empréstimo, o atacante Yuri Alberto conquistou grande parte da torcida alvinegra. Os torcedores ficaram ainda mais felizes quando o Corinthians anunciou a compra do atleta no início do ano. Agora, a expectativa é de que ele anote mais gols ao longo das disputas do campeonato nacional.

Apito Inicial

Já deu para perceber que o Campeonato Brasileiro promete grandes emoções para os fãs de futebol. As partidas se iniciam no dia 15 de abril, confira os jogos da primeira rodada abaixo:

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Cuiabá

Corinthians x Cruzeiro

RB Bragantino x Bahia

Atlético x Vasco da Gama

Grêmio x Santos

Athletico-PR x Goiás

Fortaleza x Internacional

América x Fluminense

