Programa de Pós-graduação em Educação seleciona bolsista pós-doutoral

As inscrições ocorrem nos dias 3 e 4 de fevereiro; bolsa é no valor de R$ 4,1 mil.

O Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal do Amapá (Unifap), em parceria com o Programa de Pós-graduação / Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPG/MDR), selecionará um bolsista de pós-doutorado que desenvolverá sua pesquisa no âmbito do Mestrado em Educação. As inscrições serão realizadas exclusivamente via e-mail, nos dias 3 e 4 de fevereiro, com envio de toda documentação indicada no edital de seleção para [email protected].

Podem se inscrever candidatos brasileiros ou estrangeiros (residentes ou não no país), que possuam o título de doutor obtido em cursos avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo PPGED. O candidato pode se inscrever em uma das três modalidades indicadas no edital de seleção: a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo empregatício; b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa.

O processo de seleção terá as seguintes etapas: entrevista, de caráter eliminatório, a ser realizada apenas de forma on-line no período de 10 a 12 de fevereiro deste ano; avaliação do currículo, de caráter classificatório. A bolsa é mensal, no valor de R$ 4.100, e período de duração das bolsas é de 12 meses, a começar em março de 2022.

A lista provisória de classificação será publicada na página eletrônica do PPGED/Unifap no dia 16 de fevereiro e a lista definitiva no dia 18 do mesmo mês. Confira no site do PPGED/Unifap a íntegra do edital de seleção, no link https://www2.unifap.br/ppged/processos-seletivos/pos-doc/.

