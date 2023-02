Abertas Inscrições para o Sisu 2023

Unifap oferta 753 vagas, distribuídas em 33 cursos de graduação

Estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa de acesso ao ensino superior do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o país. Nesta edição, a Universidade Federal do Amapá (Unifap) oferta 753 vagas, distribuídas em 33 cursos de graduação dos campi Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e Santana. As inscrições para o Sisu 2023 poderão ser realizadas até o dia 24 de fevereiro de 2023, no site https://acessounico.mec.gov.br/.

São 362 vagas para ampla concorrência e 391 vagas destinadas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As inscrições são gratuitas e a seleção é feita a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Poderão concorrer às vagas da Unifap os candidatos que obtiveram nota mínima de 500 pontos no Enem.

Os(a) candidatos(a) que concluíram o ensino médio nas escolas públicas e privadas do estado do Amapá e da Mesorregião do Marajó (Portel, São Sebastião da Boa Vista, Ponta de Pedras, Bagre, Afuá, Gurupá, Breves, Santa Cruz do Arari, Muaná, Cachoeira do Arari, Curralinho, Salvaterra, Anajás, Melgaço, Chaves e Soure) e município de Almeirim, no Pará, têm uma bonificação de 20% em cima da nota do Enem.

Confira a relação de cursos e vagas ofertadas:

CAMPUS MARCO ZERO DO EQUADOR (MACAPÁ-AP)

Administração: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Arquitetura e Urbanismo: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Artes Visuais: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Ciência da Computação: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Ciências Ambientais: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Ciências Biológicas (licenciatura): 12 vagas (6 ampla concorrência e 6 reservadas às cotas)

Ciências Biológicas (bacharelado): 12 vagas (6 ampla concorrência e 6 reservadas às cotas)

Ciências Sociais: 15 vagas (7 ampla concorrência e 8 reservadas às cotas)

Direito: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Educação Física: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Enfermagem: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Engenharia Civil: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Engenharia Elétrica: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Farmácia: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Fisioterapia: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Física: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Geografia (bacharelado): 17 vagas (8 ampla concorrência e 9 reservadas às cotas)

Geografia (licenciatura): 17 vagas (8 ampla concorrência e 9 reservadas às cotas)

História: 40 vagas (20 ampla concorrência e 20 reservadas às cotas)

Jornalismo: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Letras Libras/Português: 15 vagas (7 ampla concorrência e 8 reservadas às cotas)

Letras Português/Francês: 15 vagas (7 ampla concorrência e 8 reservadas às cotas)

Letras Português/Inglês: 15 vagas (7 ampla concorrência e 8 reservadas às cotas)

Medicina: 30 vagas (15 ampla concorrência e 15 reservadas às cotas)

Pedagogia: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Química: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Relações Internacionais: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Secretariado: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Sociologia: 15 vagas (7 ampla concorrência e 8 reservadas às cotas)

Teatro: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

Filosofia: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Letras Português: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

Pedagogia: 25 vagas (12 ampla concorrência e 13 reservadas às cotas)

