Mestrado em Estudos de Fronteira abre vagas para alunos especial e aluno externo

O curso de mestrado em Estudos de Fronteira da Universidade Federal do Amapá (Unifap) está com inscrições abertas, de 19 a 26 de julho, para pessoas interessadas em cursar disciplinas da pós-graduação como aluno especial ou aluno externo. Os candidatos deverão enviar mensagem com toda a documentação exigida no edital para o correio eletrônico [email protected], no título (assunto) do email deverá colocar nome da disciplina escolhida.

O processo seletivo será realizada pelos professores que ministrarão as disciplinas e se baseará na análise do currículo tendo como foco as ações profissionais do candidato e sua aderência aos objetivos do PPGEF, bem como da carta de intenções a partir da qual se avaliará a clareza da argumentação, a disponibilidade de tempo e o respeito à norma culta da língua portuguesa.

As vagas estão divididas por disciplina, da seguinte forma:

4 para Estado, Fronteira e Políticas Públicas (Profa. Drª. Daize Fernanda e Profª. Drª. Eliane Superti)

4 para Sociedade, Cultura e Fronteiras (Prof. Dr. Handerson Joseph e Prfoª. Drª. Camila Risso)

4 para Tópicos Especiais (Profª. Drª. Maria del Carmem Pozas – professora visitante)

2 para Multidisciplinary approach about Guiana Region (Prof. Dr. Paulo Gustavo Pellegrino Correa)

4 para Fronteira e História: temas de interesse (Prof. Dr. Iuri Cavlak e Profª. Drª. Carmentilla das Chagas Martins)

A categoria de aluno externo é formada por discentes matriculados em programa de pós-graduação da Unifap ou de qualquer outra instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil ou do exterior, desde que seja válido no Brasil. Já a categoria de aluno especial é formada por pessoas não vinculadas a programas de pós-graduação que possuem diploma de curso superior reconhecido pelo MEC.

O resultado será publicado nas páginas da Unifap (http://www.unifap.br/) e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Fronteira (http://www2.unifap.br/ppgef) na data prevista de até 28 de julho de 2019. Para mais informações, acesse o edital: https://bit.ly/2Y3k7PY

