Manaus recebe evento gratuito com palestras e pesquisas inovadoras sobre Tecnologia nesta quarta

A partir desta quarta-feira, dia 19 de março, até sexta-feira, dia 21, a Faculdade de Tecnologia (FT) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), situada na Av. Gen. Rodrigo Octávio, nº 6.200, bairro Coroado I, será palco de um dos maiores eventos voltados para o ingresso de jovens no mercado de Tecnologia e Inovação: a Super Tech Week (STW).

Com programação gratuita, a quinta edição do evento oferecerá oficinas, apresentações de pesquisas e projetos tecnológicos, exposição de banners, competição de cálculo e palestras com profissionais renomados sobre temas essenciais para o futuro do setor. A iniciativa é aberta ao público em geral e as inscrições gratuitas, com direito à certificado de horas complementares, são realizadas pelo link: https://www.sympla.com.br/produtor/super-tech-week.

A STW é um evento do Projeto Super, realizado desde março de 2020 pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A programação também vai destacar os avanços tecnológicos e as pesquisas inovadoras desenvolvidas pelos estudantes bolsistas.

“O Projeto Super nasceu para reduzir a evasão dos estudantes da área de Tecnologia da UFAM e capacitá-los com diferenciais para o mercado de trabalho, além da educação de excelência que recebem em sala de aula”, destaca Fabíola Nakamura, coordenadora geral do Super e da STW.

O projeto desempenhou um papel fundamental ao oferecer bolsas de estudo para estudantes, evitando a desistência de muitos, sobretudo durante a pandemia de COVID-19. Também há diferenciais oferecidos pelo projeto, como capacitação socioemocional e curso de inglês.

Em Manaus, um dos estudantes beneficiados é Lucas Xavante. Atualmente, ele trabalha na parte de reconhecimento de imagem para o treinamento de um robô industrial colaborativo.

“O projeto dá oportunidade para que os alunos aprendam mais sobre a área da indústria, principalmente da Indústria 4.0. Ele nos fornece material de apoio para estudar robótica, controle, banco de dados, reconhecimento de imagens e outros trabalhos com visão computacional”, compartilha o estudante.

O evento também será realizado em Itacoatiara (a 250 km da capital), na próxima semana, nos dias 27 a 28, no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 3.863, bairro Tiradentes.

Programação

A cerimônia de abertura terá início às 9h no Auditório Rio Amazonas, situado na Faculdade de Estudos Sociais (FES).

A programação da quinta edição da STW inclui oficinas, apresentação de pesquisas e projetos científicos e exposição de banners sobre diversos temas, como Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Indústria 4.0 e UX/UI.

Uma das novidades é o Hackathon Mulheres em STEAM, um evento colaborativo e divertido promovido pela Task Mulheres em STEAM, onde os participantes poderão desafiar suas habilidades em programação, competir em equipe e concorrer a prêmios.

Outro destaque é a competição “Rei e Rainha da Derivada”, realizada desde a primeira edição do evento com o objetivo de reunir estudantes e professores de Ensino Superior, em torno do Cálculo e divulgação de técnicas de ensino aprendizagem que podem ser utilizadas em sala de aula.

Palestras

A programação vai reunir quatro palestrantes renomados no mercado de trabalho e ambiente acadêmico. Um dos convidados será Marco Antonio Gutierrez, Dr. em Engenharia Elétrica e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Na quarta-feira (19), às 9h30, o especialista apresenta a palestra “Transformando a Cardiologia com Inteligência Artificial: imagens, sinais, monitoramento remoto e integração de dados para modelos preditivos”.

Outro especialista será Ina Pongelupe, designer e CEO da agência manauara Diagnóstico Criativo, responsável pela palestra “Admirável Mundo Novo”, na quinta-feira (20), às 10h30.

Já em Itacoatiara, um dos palestrantes será Enzo Morosini Frazzon, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenador do grupo de pesquisa Laboratório de Sistemas Produtivos e Logísticos Inteligentes (ProLogIS). O especialista ministra a palaestra “Meu Futuro na Indústria e nos Serviços: competências e habilidades para liderar a Transformação Digital”, na quinta (27/3), às 15h.

Enquanto isso, Romário Lira Batista, Me. em Informática e pesquisador do Instituto Eldorado, aborda o tema “Da Sala de Aula ao Mundo Real: minha jornada com Dados e Aprendizado de Máquina”, na sexta (28/3), a partir das 12h.

Mais sobre a STW

Desde sua primeira edição, a Super Tech Week (STW) já recebeu mais de 2,5 mil participantes e apresentou mais de 350 trabalhos, consolidando-se como um marco para o desenvolvimento tecnológico da Região Norte. Mais informações sobre o evento e a programação estão disponíveis no site oficial: https://stw.super.ufam.edu.br/.

Projeto SUPER

O SUPER é um projeto da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em parceria com a Samsung que visa fomentar a capacitação e a pesquisa em cursos de áreas tecnológicas da UFAM. No campus de Manaus, o projeto abrange 11 cursos de graduação, incluindo Ciência da Computação, Engenharia Elétrica (Eletrônica, Telecomunicações e Eletrotécnica), Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Produção e Design. Já no campus de Itacoatiara, são contemplados os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Software e Sistemas de Informação.

