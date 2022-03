Competição de matemática tem entrega de prêmios e a escolha do Rei e Rainha da Integral

Os alunos da área STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) estão familiarizados com cálculos e termos complexos, mas que são conhecimentos necessários para o estudo das disciplinas. Um deles é a “Integral” e o Projeto SUPER, realizado da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em parceria com a Samsung, quer descobrir quais os alunos que mais sabem sobre o assunto e, por isso, vai realizar, na quinta-feira, dia 24 de março, a competição “Rei e Rainha da Integral”.

A competição faz parte das atividades da Super Tech Week, evento virtual que será realizado de 23 a 25 de março, com palestras e apresentações de projetos. Tudo será transmitido pelos canais no YouTube do projeto Super e da UFAM.

O torneio é aberto a estudantes de graduação de todos os cursos e instituições de ensino de Manaus, sendo necessário apenas ter conhecimento básico sobre a disciplina. As inscrições podem ser feitas pelo site stw.super.ufam.edu.br até a próxima segunda-feira, dia 21 de março.

A prova vai ser sobre “integrais de funções usuais do Cálculo 1, e suas técnicas de integração: imediatas, substituição, por partes, frações parciais e substituições trigonométricas”. Será realizada, às 14h, presencialmente no Auditório 1, do Instituto de Computação da UFAM.

Os inscritos deverão resolver as integrais em um determinado tempo, onde será avaliada a velocidade e a exatidão da resposta. Durante a competição não poderão ser utilizados nenhum equipamento eletrônico como calculadoras, tablets, celulares, notebooks, programas de computador ou aplicativos para cálculo.

Na disputa, os estudantes serão separados em dois grupos, um das alunas e outro dos alunos, de onde sairá um vencedor cada, o Rei e a Rainha da Integral. Dentro dos grupos serão organizadas duplas, onde, em cada uma das oito rodadas da prova, elas serão modificadas. Cada estudante pontua separadamente, onde quem resolver o cálculo corretamente em menor tempo ganha maior pontuação e, ao fim, o aluno e a aluna com mais pontos serão declarados o Rei e a Rainha da Integral e receberão um headset e um kit especial do SUPER.

“Competições desta natureza tornam a construção dos conceitos de cálculo mais interessantes e significativos para os estudantes, ajudando no enfrentamento dos altos índices de reprovação nas disciplinas básicas dos cursos de Computação, Engenharias e Exatas, além de promover a interação entre eles por meio de uma aprendizagem ativa e colaborativa”, explica o professor do departamento de Matemática e organizador da competição, Disney Douglas de Lima Oliveira.

