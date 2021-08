Seminário reúne especialistas para debater as cadeias produtivas florestais da Amazônia

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) realizará nos dias 14 e 15 de setembro, a partir das 9h (horário de Manaus), a segunda edição do Seminário de Produção Florestal Familiar e Comunitária do Amazonas, o II Seminário Manejar. O evento digital terá a participação de especialistas da área compartilhando experiências e soluções para os desafios da geração de renda nas cadeias produtivas florestais, madeireiras e de óleos vegetais.

O Seminário Manejar será transmitido no canal do Idesam no youtube e tem inscrições gratuitas no site www.manejar.org.br. Na abertura do evento, dia 14, os palestrantes apresentarão observações sobre o projeto “Cidades Florestais”, além de suas visões sobre o assunto, baseadas em vivências na área. Terá a apresentação do Diretor Técnico do Idesam, Carlos Koury, e do Gerente do Programa de Manejo e Tecnologias Florestais do Idesam, André Vianna.

Outros profissionais da instituição também estarão no primeiro dia do Seminário, como o Coordenador Técnico, Marcus Biazatti, que participará do painel “Madeira manejada: resultados e soluções”, às 10h, com o engenheiro florestal, Filipe Freitas. Já o coordenador do Cidades Florestais, Eduardo Wienskoski, a graduanda em química, Maria Luiza Prestes, e o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (SEDECTI-AM), João Paulo Ferreira Rufino, vão debater no painel “Rede de Óleos Vegetais: resultados e soluções”, às 14h.

Ainda no primeiro dia de evento, às 15h30, a Analista de Marketing, Louise Lauschner, e o Assessor Técnico da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), André Machado, falarão sobre a marca coletiva Inatú Amazônia, que é um dos resultados positivos do projeto desenvolvido pelo Idesam.

No segundo e último dia do Seminário Manejar, a partir das 9h, terá o painel sobre “Sistema de Rastreabilidade nas Cadeias Produtivas Florestais”, com a participação do coordenador de Tecnologia da Informação, Thiago Grivot, do engenheiro florestal, Raylton Pereira, ambos do Idesam, e do responsável pela empresa Darvore, João Tezza.

Já às 10h30, começa o painel sobre “Oportunidades dos Serviços Ambientais para as Cadeias Produtivas Florestais do Amazonas” com a participação da coordenadora do Programa de Mudanças Climáticas do Idesam, Victória Bastos.

No painel sobre “Ferramentas de avaliação do projeto – MVS e desmatamento nos territórios”, a partir das 14h, estarão os biólogos Pablo Pacheco e Leonardo Rodrigues, além do historiador Marcos Orttiz, que atua há mais de 39 anos com ciências sociais aplicadas às questões socioambientais.

No encerramento do evento, às 15h30, serão apresentados os resultados do “Projeto Cidades Florestais: legado, próximos passos e recomendações para políticas públicas”, com Carlos Koury e André Vianna.

“Finalizando o Seminário Manejar vamos abordar os pontos de destaques dos painéis apresentados e resumir os direcionamentos para políticas públicas, com o objetivo de desenvolver as cadeias produtivas florestais sustentáveis sob gestão comunitária no Amazonas”, explica André Vianna.

Sobre o evento

O II Seminário Manejar faz parte do projeto “Cidades Florestais” que é desenvolvido pelo Idesam, com apoio do Fundo Amazônia/BNDES, e há três anos vem atuando no interior da Amazônia com produtores rurais fomentando a produção florestal de maneira sustentável. O evento marca o fim da etapa inicial do projeto e apresentará os resultados dos três anos de trabalho, desafios e soluções encontradas no manejo florestal familiar e comunitário com foco para o futuro sustentável na Amazônia.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado