Festival Saborear Amapá prepara degustação à imprensa

A degustação das 21 receitas, para os profissionais de comunicação, antecede a realização do Festival Saborear Amapá – Panificação e Confeitaria

Denyse Quintas

O Sebrae no Amapá, promove degustação aos profissionais de imprensa, na sede da instituição em Macapá, na próxima quarta (10), às 15h. A iniciativa, é para apresentar as 21 receitas, que participam da 2ª Edição do Festival Saborear Amapá – Panificação e Confeitaria, nos dias 18 e 19 de outubro, das 16h às 22h. São 21 expositores entre panificadoras e cake designers.

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar, a degustação é uma importante estratégia para os produtos que serão comercializadas durante o evento. As empresas expositoras participam de uma série de capacitações onde são convidadas a inovar o mix de produtos, inserindo ingredientes na culinária local, regional, nos insumos, que são traduzidos nos produtos de panificação e docerias.

“A degustação é uma forma de mostrar as inovações e que é possível ser aplicada em todos os segmentos, todas as empresas podem inovar, as de serviço, comércio, as de produtos, inclusive as padarias. A estratégia em convidar nossos parceiros é para que possam ter a oportunidade de conhecer em primeira mão as novidades que serão apresentadas no Festival Saborear”, disse a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar.

Festival

O evento apresenta novas receitas nos segmentos de panificação e cake designers; realiza a comercialização de produtos; gera um aumento do portfólio de clientes, aos empresários atendidos pelo Projeto do Sebrae – Cadeia do Trigo Panificação e Confeitaria e oferece gratuitamente, ao público visitante, Oficinas Práticas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Casa do Sorveteiro e Empresa O Moinho, na produção de tortas, pizzas, cookies entre outros.

Segundo a gestora do Projeto do Sebrae – Cadeia do Trigo Panificação e Confeitaria, Vanusa Colares, o Festival Saborear Amapá, é uma demanda do público empresarial de panificação e confeitaria que há algum tempo solicita eventos que promovam as empresas e produtos, pois consideram que no circuito de feiras e eventos que ocorrem na gastronomia, não há essa representatividade no setor.

“Partindo das discussões no comitê gestor do Projeto Cadeia do Trigo Panificação e Confeitaria de Macapá e Santana, iniciamos a construção participativa do evento, onde contamos com a contribuição de parceiros como as empresas O Moinho e Casa do Sorveteiro, bem como instituições, entre elas, Senai, Associação dos Panificadores de Macapá e Santana (Aspams) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AP)”, declara a gestora do Projeto do Sebrae – Cadeia do Trigo Panificação e Confeitaria, Vanusa Colares.

Expositores

A 2ª Edição do Festival Saborear Amapá – Panificação e Confeitaria, conta com a participação das empresas Pão da Vida Pães e Delicatessen; Ayla’s Bolos Decorados; Delícias da Jujú; Darlany Doces Encantos; Panificadora Nossa Senhora de Fátima; Relicório de Açúcar; Mister Trufas; Panificadora Quero Mais; Jamaira Bolos Decorados; Doce de Mãe; Lica Cordeiro Cake Designer; Padaria Christiane; Lu Moro Patisserie; Maria Brigadeiro; Lelly Cake; Padaria Doce Mel; Bolo de Rolo na Amazônia; Panificadora Carol; Ohana Bolos; O Moinho e Dr. Frango.