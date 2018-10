Desafio de Linguagens e Códigos mobiliza estudantes da Escola SESI Amapá

Macapá – Destacar as áreas trabalhadas no segmento de Linguagens e Códigos, por meio de manifestações culturais típicas das regiões do Brasil. Esse foi o objetivo de um desafio aplicado aos alunos do 1º e do 2º ano do Ensino Médio da Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) Amapá. A atividade mobilizou os jovens, que tiveram como missão demonstrar aspectos peculiares de cada lugar aliados às disciplinas Artes, Língua Portuguesa, Redação, Literatura, Língua Inglesa e Educação Física.

Culinária, turismo, artesanato, música, dança, teatro e poesia foram alguns dos pontos retratados. O intuito da ação também foi integrar os alunos a outras iniciativas desenvolvidas na escola, para isso, turmas de outros segmentos forma convidadas a prestigiarem a exposição.

“O desafio buscou também despertar a criatividade dos estudantes, afinal, cada turma foi instruída a demonstrar o que é característico de cada uma das regiões. Para isso, eles precisaram pesquisar e se apropriar das manifestações. Nesse processo, foi possível aliar, por exemplo, conhecimentos de Literatura e Artes, por meio da poesia e da música, e Redação, uma vez que eles foram responsáveis pela elaboração do roteiro das apresentações teatrais que fizeram”, comentou a professora de Artes do SESI, Cirley Costa, uma das organizadoras da programação.

Para garantir o primeiro lugar e conquistar um passeio como premiação, a turma precisava organizar exposição sobre a região escolhida; em seguida, selecionar um casal para realizar um desfile típico; e apresentar uma peça teatral e outra de humor de improviso, além de danças tradicionais. As atividades foram avaliadas por um júri, que decretou a turma do 2º ano, representando a Região Norte, como a grande campeã.

A iniciativa envolveu os professores de Artes, Cirley Costa; de Língua Portuguesa, Redação e Literatura, Josimara Sanches; de Educação Física, Rossana Ramos; e de Língua Inglesa, Bruno Pires.