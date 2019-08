MP-AP participa de troca de comando na sede da PM/AP em Laranjal do Jari

A titular da Promotoria de Justiça de Laranjal do Jari, promotora de Justiça Samile Alcolumbre de Brito, participou nesta sexta-feira (2), da Solenidade de passagem de Comando do 11° Batalhão da Polícia Militar do Estado do Amapá (PM/AP), realizada no auditório da unidade do Ministério Público do Amapá (MP-AP).

O comandante-geral da PM/AP, coronel Paulo Matias dos Santos, acompanhou a transmissão do cargo, inicialmente com a despedida da comandante sucedida, a major Josele Athayde de Almeida Faria, que dirigiu o 11° Batalhão por quatro anos. Na ocasião, a oficial recebeu uma referência elogiosa do Comando-Geral da Polícia Militar. Em seguida, o major Michael Tarik Moraes da Cunha foi nomeado comandante sucessor.

Novas viaturas

Foram entregues, ainda, duas novas viaturas da PM/AP. Os veículos atenderam a uma reivindicação via ofício do MP-AP, que solicitou o automóvel para reforço da segurança ostensiva no município. “Só tínhamos uma viatura em funcionamento em Laranjal do Jari e agora essa demanda foi sanada. Acreditamos que os novos carros serão essenciais no reforço da manutenção da paz na cidade”, comentou a promotora de Justiça.

Sobre o novo comandante da PM na cidade

Graduado em Defesa Social pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP) e em Direito pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), Michael Tarik Moraes da Cunha já comandou a 1ª Companhia do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), foi coordenador de Operações no Centro Integrado de Operações e Defesa Social (CIODES), comandou o Centro de Formação da Polícia Militar (CFA) e chefiou a Assessoria Jurídica do Gabinete do Comando Militar.

A promotora de Justiça Samile Alcolumbre de Brito enfatizou o trabalho de excelência prestado pela Polícia Militar sob o comando da major Josele Athayde de Almeida Faria e deu boas-vindas ao novo comandante da PM/AP em Laranjal do Jari.

“A major trouxe ao batalhão a sensibilidade e a firmeza da mulher, além de uma maior aproximação com a população e restauração de projetos sociais, durante quatro anos, de forma excepcional, com muito vigor e iniciativa. Dou as boas-vindas e desejo boa sorte ao major Michael Tarik Moraes da Cunha”, finalizou a promotora.

