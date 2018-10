9 estratégias para vencer os concorrentes e conseguir um emprego

Inês Pereira

Se você está desempregado, não adianta só mandar currículo e ficar torcendo para ser selecionado. Tem que se mexer. “Procurar emprego é como se dedicar a um projeto em que se determinam tempo, metas e passo a passo”, disse a sócia-diretora da Cia de Talentos, Paula Esteves.

Por mais que a tecnologia ofereça recursos, as medidas tradicionais, como o currículo e o networking, continuam em alta, segundo Lucas Oggiam, gerente sênior da Page Personnel. A forma de fazer o processo seletivo é que mudou. “Muitas empresas fazem videoconferências e testes online, por exemplo.”

A pedido do UOL, quatro especialistas selecionaram as principais dicas para você aumentar as chances de ser escolhido. Veja mais abaixo.

Estratégia 1 – Autoconhecimento Paula, da Cia de Talentos, sugere algumas perguntas fundamentais para fazer a si mesmo: Em que área quero atuar? Quais conhecimentos eu tenho? Quais são os meus interesses? Em que ambiente me sinto bem trabalhando? O que sinto facilidade em fazer e também dificuldade? Pergunte a pessoas de confiança e que sejam experientes: “Para que função você me contrataria?”. Paula disse ainda: “Levante seus valores, crenças, motivações…

