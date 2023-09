Embrapa realizará cursos gratuitos na 52ª Expofeira Agropecuária

Durante a 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá, evento realizado pelo Governo do Estado de 29 de setembro a 8 de outubro, a Embrapa vai ofertar dois minicursos gratuitos. As inscrições serão realizadas 30 minutos antes do início das atividades, e os participantes receberão certificados.

São ofertadas 25 vagas para o minicurso “Manejo Florestal comunitário da Floresta Nacional do Amapá (Flona)”, no dia 2/10 (segunda-feira), no horário das 15h às 19h, no estande da Embrapa, a ser ministrado pelo pesquisador engenheiro florestal Marcelino Carneiro Guedes. Para o minicurso “Cultivo de capim-elefante: BRS Capiaçu e BRS Kurumi” também são ofertadas 25 vagas, será realizado na manhã do dia 7 de outubro (sábado), das 8h às 12h, no estande da Embrapa. Este minicurso será ministrado pelo analista zootecnista Daniel Montagner, da Embrapa Amapá; e pelo zootecnista do Instituto Estadual de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural (Rurap), Saulo Lima do Rosário.

A Floresta Nacional do Amapá (Flona) abrange uma área de quase 460 mil hectares, localizada na região do Escudo das Guianas, cobrindo partes dos municípios de Ferreira Gomes, Pracuúba e Amapá. Esta Unidade de Conservação foi criada em 1989 para viabilizar a exploração de madeira de forma sustentável, além de visar a proteção da biodiversidade e a continuidade de atividades de baixo impacto exercidas por populações tradicionais (https://ppbio.inpa.gov.br/sitios/flona_amapa).

A BRS Capiaçu é uma cultivar de capim-elefante de propagação vegetativa para uso sob corte. A principal aplicação é ser utilizada para produção de silagem ou picado verde, a ser fornecido no cocho para animais em sistemas de produção de leite e carne bovina. Devido ao seu elevado potencial de produção (50t MS/ha/ano), também pode ser utilizada para a produção de biomassa energética. Tem touceiras densas e colmos eretos, o que facilita a colheita mecânica; folhas longas, largas e de cor verde. (https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/9736/capim-elefante—brs-capiacu)

A BRS Kurumi é uma cultivar de capim-elefante de propagação vegetativa por meio de estacas. A principal aplicação é ser utilizada em sistemas de produção animal sob pastejo. A cultivar se destaca por apresentar alto potencial de produção de forragem com excelentes características nutricionais. Apresenta touceiras de formato semiaberto; folha e colmo de cor verde e internódio curto. Tem crescimento vegetativo vigoroso com rápida expansão foliar, intenso perfilhamento e porte baixo.(https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/9732/capim-elefante—brs-kurumi)A 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá é um evento de negócios e entretenimento realizado pelo Governo do Estado. Acontecerá de 29 de setembro a 8 de outubro de 2023, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá (AP). A Embrapa é uma das instituições expositoras. O estande tem como tema “Embrapa 50 anos: seu futuro inspira a nossa ciência”, e tem como objetivo proporcionar aos visitantes atividades interativas vinculadas às pesquisas realizadas para atender as demandas do Amapá e Estuário Amazônico.

