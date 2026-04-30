Eventos colocam sustentabilidade e hiperpersonalização no centro das estratégias

Tecnologia impulsiona experiências sob medida e redefine a jornada do público em 2026

Em 2026, os eventos passam por uma transformação estrutural: o foco deixa de ser exclusivamente o palco para priorizar a jornada do participante em todas as suas etapas. Dessa forma, a sustentabilidade e a hiperpersonalização deixam de ser diferenciais e assumem protagonismo na estratégia dos organizadores, como revelam diferentes estudos.

A entrega de experiências únicas em larga escala tende a ser viabilizada pela popularização da Inteligência Artificial (IA). Levantamento realizado pela consultoria PwC, publicado no ano passado, mostra que a maioria dos profissionais brasileiros (87%) veem a tecnologia como essa facilitadora, inclusive para a área de eventos.

De acordo com o relatório 2026 Global Meetings & Events Forecast, elaborado pela American Express Global Business Travel (Amex GBT), 40% dos respondentes da pesquisa planejam disponibilizar aplicativos de eventos potencializados por IA para oferecer roteiros e agendas personalizadas.

A mesma pesquisa aponta que 34% dos organizadores utilizam ferramentas de IA para apoiar a criação de temas e conceitos criativos. Além disso, tecnologias como Metaverso e Web3 permitem que o público interaja com o evento de formas imersivas antes ou depois da data principal, estendendo a conexão para além do espaço físico.

Tendência é observada em eventos nacionais

Essa mudança de paradigma vem sendo observada em diferentes segmentos, como os eventos de comunicação 2026, que buscam a hiperpersonalização por meio de experiência e exclusividade. A edição do Rio2C deste ano, considerado o maior evento de criatividade e inovação da América Latina, é um exemplo.

A experiência de personalização começa na hora da compra do ticket, quando o participante escolhe entre cinco opções disponíveis, conforme as preferências na programação.

O formato do evento, que será realizado entre 26 e 31 de maio, no Rio de Janeiro, inclui diferentes palcos para o acesso à programação, que irá discutir a indústria criativa por meio de segmentos como música, editorial, moda, audiovisual, entre outros. Para isso, além da troca com convidados que partilham experiências e aprendizados, os próprios participantes têm essa oportunidade por meio do pitching editorial.

A iniciativa é direcionada para “quem deseja publicar sua história, conectando novos autores a editoras, plataformas e agentes literários e para quem busca adaptar sua obra já publicada para o audiovisual, explorando possibilidades de licenciamento e parcerias estratégicas”, informa a organização do Rio2C, consolidado também como um evento de soluções criativas.

Os eventos esportivos também têm apostado na tecnologia para a personalização, melhorando não só a experiência, mas também a segurança. Um exemplo é o estádio do Palmeiras, em São Paulo, que se tornou o primeiro do país a consolidar o reconhecimento facial para acesso rápido de torcedores em todas as partidas de futebol.

No segmento de tecnologia e negócios, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também tem incorporado a tendência nos eventos que organiza. Um exemplo foi o ESX 2025, realizado no ano passado, no Espírito Santo, ofereceu experiências imersivas para os participantes, como um tour 360º personalizado.

“Participantes, empreendedores, investidores e a comunidade em geral tiveram uma verdadeira imersão em tecnologia, negócios e conexões estratégicas”, avalia o Sebrae.

Sustentabilidade

O levantamento da Amex GBT indica que 40% dos participantes exigem medidas de sustentabilidade visíveis durante os eventos, como o uso de materiais sustentáveis e a redução de descartáveis. A agenda ambiental evoluiu para o conceito de sustentabilidade regenerativa, que busca gerar efeitos positivos concretos, em vez de apenas minimizar danos.

Na esteira do uso da tecnologia para a personalização, há impactos práticos. O reconhecimento facial no estádio do Palmeiras permitiu a eliminação do uso do plástico em ingressos, cartões e crachás, como informa a empresa responsável pela implantação do sistema.

Já nos eventos de comunicação e tecnologia, a sustentabilidade tem sido protagonista dentro da própria programação. No Rio2C, estão previstos debates sobre o assunto, assim como aconteceu no ESX 2025, que apontou a abordagem sustentável como pilar para o futuro dos negócios, incluindo conversas sobre ESG e impactos sociais, economia circular e criativa, entre outros temas

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