Sistema Comércio Amapá eleva o nível da ‘Semana S’ em 2026 com foco em inovação e cidadania ampliada

Evento nacional acontece nos dias 15 e 16 de maio; edição deste ano traz novas tecnologias e serviços gratuitos para transformar o setor produtivo amapaense.

O Amapá se prepara para a edição mais robusta da Semana S, o maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro. Realizada pela CNC em parceria com o Sistema Fecomércio/AP, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, a iniciativa chega a 2026 reafirmando seu papel como motor de transformação social e econômica no estado. Nos dias 15 e 16 de maio, o Senac Amapá será o epicentro de uma programação que une o que há de mais moderno em gestão empresarial a um mutirão de serviços essenciais à população.

Neste ano, a Semana S foca na convergência entre tradição e futuro. Além dos tradicionais serviços de saúde e lazer, o evento destaca o turismo, a inovação no varejo e a inteligência aplicada aos negócios, oferecendo aos empreendedores locais as ferramentas necessárias para competir em um mercado cada vez mais digitalizado e exigente.

“A segunda edição da Semana S no Amapá consolida uma iniciativa que já demonstrou sua relevância para o comércio. Neste ano, avançamos com uma programação ainda mais estratégica, conectando a expertise do Sesc e do Senac às tendências do mercado. É uma oportunidade de fortalecer os negócios e ampliar a entrega de cidadania ao trabalhador do comércio e às suas famílias”, afirma o Presidente do Sistema Fecomércio Amapá, Ladislao Monte.

Números que impactam

O impacto do Sistema no estado continua em ascensão. O Senac Amapá supera a marca de 12 mil atendimentos anuais, sendo referência em consultorias e qualificação técnica. Paralelamente, o Sesc Amapá consolida mais de 700 mil atendimentos por ano em seus cinco pilares (educação, saúde, cultura, lazer e assistência), fortalecendo o bem-estar social da comunidade local.

Destaques da Programação:

Dia 15 de maio (Foco Corporativo): Abertura oficial voltada a empresários, autoridades e convidados. O evento contará com a mensagem do Presidente da CNC, José Roberto Tadros, além de palestras magnas sobre turismo, gestão empresarial e motivação. Júlia Magalhães abordará os impactos do turismo na economia amazônica e o potencial do Amapá para geração de negócios. Eduardo Shinyashiki trará estratégias e competências essenciais para a liderança. Já Marcos Piangers apresentará uma palestra sobre emoções, trabalho e gestão humanizada, com foco em cultura e transformação no ambiente corporativo.

No dia 16 de maio, a programação começa com o Circuito Sesc de Corrida – Etapa Macapá, que abre o dia com um percurso pelas ruas da capital, incentivando saúde e integração. A partir das 14h, o Senac Amapá recebe a grande ação social voltada à comunidade, com uma ampla oferta de serviços gratuitos.

Ao longo da tarde, o Sesc disponibilizará atendimentos de saúde, como aferição de glicemia e pressão arterial, orientações nutricionais, além de degustação do Mesa Brasil, espaço kids e atividades culturais para toda a família. Já o Senac promoverá oficinas práticas e “pílulas” de conhecimento nas áreas de gastronomia sustentável, tecnologia, serviços de estética, gestão de redes sociais e beleza, além de ofertar balcão de empresas e inscrições para cursos técnicos gratuitos.

A programação também inclui experiências interativas, como impressão 3D, sustentabilidade e drones, bem como de atividades educativas e inovadoras. O público poderá participar de oficinas, vivências culturais e ações de qualificação profissional, reforçando o compromisso do Sistema Comércio com o desenvolvimento social e o acesso a oportunidades.

Encerramento com shows na Praça da Bandeira

O encerramento da Semana S será em grande estilo, na Praça da Bandeira, no centro de Macapá, reunindo o público em uma noite de celebração e entretenimento. A programação contará com o show do grupo de pagode nacional Jeito Moleque, trazendo sucessos que marcaram gerações, além da energia contagiante da aparelhagem DJS Mega Pressão 360, que promete um espetáculo de som e luz para fechar o evento com muita animação.

Inscrições e Informações

Garanta sua participação na Semana S e aproveite tudo o que o evento tem a oferecer. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma rápida, garantindo acesso à programação voltada tanto para empresários quanto para o público em geral. Para mais detalhes sobre horários, atividades e vagas disponíveis, fique atento aos nossos canais oficiais e não perca essa oportunidade.

A programação detalhada pode ser acessada em:

https://cncsemanasbrasil.facedoor.events/ap

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá – Fecomércio/AP

Divisão de Comunicação

Glaucia Lobato – Gerente de Comunicação

E-mail: gecom@fecomercio-ap.com.br

Cel/Whatsapp: (96)99108-3926

Valdeí Balieiro – Assessor de Imprensa

E-mail: ascom@fecomecio-ap.com.br

Cel/WhatsApp (96) 99146-8469

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