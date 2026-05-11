Canção “Círios” ganha nova interpretação na voz de Nayara Guedes

O Single tem assinatura do selo Manoel Cordeiro Produções

A cantora paraense, Nayara Guedes, lança no próximo dia 13 de maio, em todas as plataformas digitais, uma nova interpretação do clássico paraense “Círios”, canção de Vital Lima e Marco Faria que é uma das mais emocionantes homenagens musicais ao Círio de Nazaré. O single chega ao público pelo Selo Manoel Cordeiro Produções e reúne, além da voz da artista, a participação especial de Vital Lima e a produção musical do mestre Manoel Cordeiro.

Com uma interpretação marcada pela delicadeza e pela força da memória afetiva amazônica, Nayara revisita a obra trazendo novas camadas de emoção para a canção que atravessa gerações e ocupa lugar especial no imaginário cultural paraense. A música celebra a fé, a devoção e o pertencimento de um povo profundamente conectado às tradições do Norte do Brasil.

“Para mim e para qualquer pessoa que já viveu o Círio de Nazaré, essa música representa esperança, reconhecimento e pertencimento à celebração da cultura e da fé. É uma felicidade ter ‘Círios’ como meu primeiro single em parceria com o Manoel. E ter o Vital como feat é transbordar de emoção”, afirma Nayara.

Médica por formação e cantora por vocação, Nayara Guedes construiu uma trajetória artística paralela à medicina. Há 21 anos, integra o Coro Carlos Gomes, da Fundação Carlos Gomes, no Pará, e carrega uma relação profunda com a música desde a infância. Filha de uma família onde a música sempre esteve presente nos encontros e celebrações, a artista cresceu entre referências culturais do Pará e do Amapá, territórios que moldaram sua identidade artística e afetiva.

Com raízes familiares em Cametá, no Pará, e forte ligação com Macapá, Nayara define sua trajetória como atravessada pelos rios, pelas sonoridades e pelos afetos amazônicos. “Eu não tenho dúvida de que esses dois mundos me permeiam e me formam como ser humano daqui, que tem o rio como caminho para o mundo”, destaca.

O projeto também simboliza o reencontro artístico e afetivo entre Nayara e Manoel Cordeiro, parceiro e amigo de longa data. A aproximação aconteceu nos anos em que a cantora viveu em São Paulo, período marcado pelo fortalecimento da cena musical paraense na capital paulista. Durante a pandemia, a amizade ganhou ainda mais significado quando Nayara acompanhou de perto o tratamento e recuperação do músico após complicações causadas pela Covid-19.

A nova versão de “Círios” reafirma a potência da música produzida na Amazônia e celebra o encontro entre gerações, memórias e pertencimentos através da arte. Mais do que um lançamento musical, o single representa uma homenagem à cultura nortista, à espiritualidade do povo amazônida e à força das conexões construídas pela música.

Ficha técnica:

CÍRIOS: Vital Lima e Marco Faria

Produtor Fonográfico: Manoel Cordeiro Produções Direção de Produção: Manoel Cordeiro Direção Artística: Marli Sanches

Viola: Jade Guilhon

Violoncelo: Kalyne Valente

Violino: Joziely Brito

Arranjo de Cordas: Amilcar Pimenta

Concepção do Arranjo de Cordas: Manoel Cordeiro



Sonic Studio Mixagem e Materização

Ricardo Mosca: Mixagem

Carlos Freitas: Master

Serviço:

lançamento “Círios” de Nayara Guedes

Dia 13 de maio

Pré-save: https://onerpm.link/164209221072

Fotos: Tereza Maciel

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