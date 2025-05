Acontece nesta quarta-feira, 21 de maio, das 14h às 17h, a apresentação pública de atualização da Instrução Normativa (IN) nº 17, que visa garantir a certificação orgânica do pirarucu de manejo sustentável e de outros produtos de origem animal provenientes do extrativismo sustentável na Amazônia. O evento, considerado histórico para a produção agroecológica no Amazonas, será realizado no auditório da Inspetoria Laura Vicuña, localizado na Av. André Araújo, nº 2.230, bairro Petrópolis – Zona Centro-Sul de Manaus.

A IN nº 17, vinculada aos Ministérios da Agricultura e Pecuária (MAPA), da Pesca e Aquicultura (MPA) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), estabelece normas técnicas para a certificação de produtos orgânicos. A inclusão de produtos de origem animal representará uma conquista importante para povos tradicionais e comunidades da floresta.

A mesa de abertura reunirá Adevaldo Dias, representante do Coletivo do Pirarucu e presidente do Memorial Chico Mendes; Bruna de Vita, da Secretaria Nacional de Bioeconomia; Eduardo Antônio Ribas, da Secretaria de Defesa Agropecuária; e Eliane Souza Alves, da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal. Além disso, o evento é realizado pelo Governo Federal, por meio do MAPA, MPA e MMA, com apoio do Coletivo do Pirarucu.

SERVIÇO

O quê: Evento histórico para produção agroecológica no Amazonas acontece nesta quarta;

Quando: Nesta quarta-feira, dia 21 de maio;

Horário: Das 14h às 17h;

Local: auditório da Inspetoria Laura Vicuña, localizado na Av. André Araújo, nº 2.230, bairro Petrópolis – Zona Centro-Sul de Manaus;Mais informações: Talita Oliveira – 92 98598-8156, Emanuelle Araújo 13 98843-6047.–

