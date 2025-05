Coletivo Novo Rock Amapá realiza Tributo a músico amapaense que fomentava a música alternativa de periferia

Arlenson Ferreira faleceu em 2024, aos 36 anos, mas deixou seu legado entre aqueles que o amavam e continuaram dando vida aos seus sonhos

Com propósitos de desenvolver projetos voltados à valorização da cultura de periferia, música alternativa e as diversas vertentes do rock, nasce o Coletivo Novo Rock Amapá, integrando artistas da cena underground amapaense. Neste contexto, o grupo realiza seu primeiro evento, no próximo domingo (25), no Centro de Artes e Esportes Unificados-CEU das Artes Zona Norte, com um tributo ao músico Arlenson Ferreira, cantor e compositor amapaense, fundador da banda de Hardcore, Os Arranjados (2007).

Arlenson era fomentador da cena underground, na periferia. O artista morou no Rio de Janeiro e na Irlanda, onde estudou música por vários anos. Em 2022 retornou a Macapá para recrutar seus amigos, e voltar a cena underground. Porém, em 2024, sofreu um trágico acidente de moto, vindo a falecer, aos 36 anos de idade.

Arlenson deixou seu legado entre aqueles que o amavam e continuaram dando vida aos seus sonhos.

O Tributo tem a intenção de manter viva a obra desse grande artista amapaense, com a presença de seus amigos e fãs.

O evento conta com apresentação das bandas Os Arranjados, Ocean Gate, KM9, Tucuju System e Penélope Moderna.

“A música alternativa exerce um papel importante, principalmente com adolescentes e jovens, e levar projetos artísticos a esse público, é buscar contribuir socialmente com o despertar dessas mentes para a arte, além da descoberta de novos talentos. E esse também era o sonho do nosso amigo Arlenson Ferreira”, destacou Eder Jofre, coordenador do Coletivo Novo Rock Amapá.

O projeto é independente, e nesta edição teve apoio da Fundação Municipal de Cultura (FUMCULT), com a cessão do espaço CEU das Artes Zona Norte, para a realização do evento.

Serviço:

Coletivo Novo Rock Amapá promove Tributo a Arlenson Ferreira

Data: 25 de maio | Domingo

Hora: 15h às 20h

Local: CEU das Artes Zona Norte

Endereço: Av. Carlos Lins Cortes, S/N – Infraero, Macapá – AP

Fotos: Arquivo Coletivo Novo Rock Amapá

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

