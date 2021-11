Prefeitura e Sebrae inauguram Sala do Empreendedor em Calçoene

Empreendedores de Calçoene ganham da prefeitura, sala para atendimento especializado e capacitações que auxiliem na gestão e no acesso a mercados

Denyse Quintas

Com a parceria do Sebrae no Amapá, a Prefeitura de Calçoene, inaugura a Sala do Empreendedor no município, para facilitar os processos de abertura, regularização e baixa de empresas, assim como, serviços exclusivos ao Microempreendedor Individual (MEI). O funcionamento será de segunda a sexta, e está localizada na Rua João Farias, nº 74 – Bairro Beira Rio.

Segundo a gerente de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida, a instituição desenvolve diversas ações direcionadas ao empreendedor, por entender que o ambiente de negócios é constituído por vários atores, inclusive, o poder público.

“A Sala do Empreendedor, é um instrumento de trabalho, de empreendedorismo da prefeitura, uma ação do governo municipal, e uma ação prevista na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do Município de Calçoene. É uma grande conquista também para o Sebrae que entra com o suporte de capacitação e orientação ao Agente de Desenvolvimento nomeado pela prefeitura. O Sebrae já vinha há algum tempo atuando na articulação junto ao gestor municipal visando a criação da Sala do Empreendedor no município e neste momento destaco o comprometimento com o empreendedorismo como forma de fortalecer e desenvolver a economia de Calçoene”, disse a gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida.

Para o prefeito de Calçoene, Reinaldo Barros, a inauguração da Sala do Empreendedor consolida a forte parceria com o Sebrae e vai facilitar a vida do empreendedor do município. “O cidadão que deseja empreender ou que já seja um empreendedor consegue ter acesso às informações em Calçoene”, destaca o prefeito Reinaldo Barros.

“A Sala do Empreendedor possibilita um canal de interação entre a Prefeitura e os cidadãos empreendedores do município e o Sebrae, é um importante parceiro nesse processo, pois, além de intensificar os trabalhos para implementação da Lei Complementar 123/2006 – a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, auxilia na capacitação dos atendentes sobre a formalização de empresas”, explica a gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida.

Agente

O Agente de Desenvolvimento (AD), é a figura responsável pela Sala do Empreendedor no município. Um servidor da Prefeitura Municipal, nomeado por meio de Decreto Municipal e capacitado pelo Sebrae. O AD, é um ator previsto na Lei Complementar 123/2006, para auxiliar no processo de implementação de políticas públicas e desenvolvimento territorial do município, juntamente a governança do poder público e privado para promover o ambiente favorável aos pequenos negócios.

Salas

Os municípios do estado do Amapá que já instituíram a Sala do Empreendedor, são Amapá, Tartarugalzinho, Santana, Macapá, Vitória do Jari, Pedra Branca do Amapari, Oiapoque e Calçoene.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado