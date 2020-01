Usuários do Centro POP visitam Bioparque da Amazônia

Como parte da política de assistência social em garantir o direito e acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social ao lazer e à cultura, o Centro de Referência Especializado em Situação de Rua (Centro POP), da Prefeitura de Macapá, proporcionou na manhã desta sexta-feira, 10, a visitação de seus usuários ao Bioparque da Amazônia.

A programação reuniu 20 usuários do Centro e contou com a equipe profissional, da coordenadora, assistente social, sociólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, que atendem no espaço. “O intuito foi proporcionar um momento de descontração e também disponibilizar mais acesso à garantia de direitos desses usuários em situação de rua. Foi para que eles tivessem um momento de lazer e de paz por meio da natureza e ar puro. Além da oportunidade para socializar e conhecer um espaço público”, explicou a coordenadora do Centro POP, Gleice Barbosa.

Os usuários do Centro POP, além de conhecerem o Bioparque da Amazônia, caminharam pelas trilhas, admiraram a natureza do local e fizeram exercícios de relaxamento. “Envolvendo assim táticas educativas que possam vir a contribuir para formação da cultura, do respeito, visando o resgate e inclusão social dos usuários. Essa é a parte fundamental do nosso trabalho, que é disponibilizar esse momento de acesso e inclusão social deles”, comentou Gleice.

Sávio Almeida

